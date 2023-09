Congo-Kinshasa: Bunia - Au moins 18 policiers formés sur le métier de sapeurs-pompiers

Au moins 18 policiers de l'Unité de la protection civile de Bunia (Ituri) ont bouclé, samedi 23 septembre, la formation sur le métier de sapeur-pompiers.

Après cinq semaines d'apprentissage, ils disent être aptes et prêts à intervenir pour éteindre les feux de toute origine et protéger ainsi la population de Bunia en cas d'incendie.

Ces 18 policiers dont cinq femmes ont appris plusieurs techniques d'intervention pour maitriser le feu en cas d'incendie dans la ville de Bunia.

Le commandant de l'Unité de la police de la protection civile, Désiré Mboma a salué cette formation qui tombe à point nommé avec l'accroissement de la ville qui voit pousser de plus en plus des maisons et de stations-services.

Un des lauréats a demandé à la population de Bunia de leur faire confiance.

Pour sa part, le chef de Bureau-adjoint de la MONUSCO, Leopold Gnonke, a précisé que cette formation entend assurer la protection des civils et appuyer les efforts de la stabilisation de la RDC pendant cette période de transition.

« La MONUSCO reste disposer d'accompagner les autorités de la RDC dans leur taches régalienne d'assurer la protection des citoyens. N'hésitez pas de nous appeler en renfort si un feu vous dépasse », a-t-il laissé entendre.

La ville de Bunia dispose jusque-là d'un seul camion anti-incendie, offert par des opérateurs économiques de la province de l'Ituri.

Selon le maire de la ville de Bunia, il en faudrait encore plus de même que des équipements et matériels appropriés pour plus d'efficacité contre des incendies et permettre à ces nouveaux sapeurs-pompiers d'intervenir dans de bonnes conditions.