Algérie: El Bayadh - Nécessité de conjuguer les efforts pour réaliser le développement global, une des principales préoccupations du citoyen

EL BAYADH — Le médiateur de la République Madjid Ammour a insisté, samedi à El Bayadh, sur la nécessité de conjuguer les efforts de tous les acteurs pour concrétiser les attentes du citoyen et réaliser un développement global, ce qui constitue une des principales préoccupations au coeur des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

M. Ammour a souligné, lors d'une visite dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh en compagnie des autorités locales, qu'il a été chargé par le président de la République pour s'enquérir de l'application des mesures prises pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens et prendre connaissance de leurs préoccupations, affirmant que la mission de l'instance de médiation de la République oeuvre à concrétiser ces objectifs en étant en contact direct et permanent avec la population et à l'écoute de ses problèmes, dans le souci d'y trouver des solutions.

Lors d'une rencontre avec les notables de la région, les acteurs de la société civile et les élus de la wilaya, le médiateur de la République a déclaré que le président de la République accorde un grand intérêt au citoyen, qui est au coeur des préoccupations et des politiques publiques pour lui offrir un meilleur service.

Par ailleurs, Madjid Ammour a valorisé toutes les réalisations concrétisées sur le terrain depuis l'arrivée au pouvoir du président Tebboune, dont celle de mettre fin aux disparités à travers les différents programmes de développement qui visent à améliorer le cadre de vie des citoyens et la lutte contre la bureaucratie.

%

Dans ce sens, il a affirmé que les engagements du président de la République se sont traduits en décisions qui se concrétisent jour après jour sur le terrain, soulignant que le président de la République en personne, de même que la médiation de République suivent rigoureusement l'application de ces décisions.

Parmi les décisions concrétisées sur le terrain, celles visant à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, de revalorisation des salaires, d'attribution de l'allocation chômage, de permanisation et l'intégration des enseignants dans les trois paliers de l'éducation et de recrutement des titulaires de magisters et doctorats dans l'enseignement supérieur, entre autres.

Les engagements du président de la République ont également été concrétisés dans le secteur de l'industrie, à travers l'amélioration du climat d'investissement et la levée de gel sur les projets en souffrance, ce qui a permis de créer plus de 52.000 postes d'emploi, en plus de la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement, qui protège l'investisseur et l'encourage à investir, a-t-il encore énuméré.

Au passage, M. Ammour a insisté sur la nécessité de créer une dynamique économique pour répondre aux attentes des jeunes, surtout en ce qui concerne l'emploi, signalant, dans ce sens, la série de réglementations et de lois encourageant les jeunes à l'entreprenariat en les accompagnants dans la concrétisation de projets par les autorités locales sommées de lever les entraves devant eux.

Les engagements du président de la République sont également concrétisés dans le domaine agricole, à travers une somme de décisions, à l'instar de celles prises lors des assises nationales sur l'agriculture, ainsi que les incitations offertes aux professionnels pour relancer ce secteur, a-t-il ajouté.

Le médiateur de la République a appelé les autorités locales de la wilaya d'El Bayadh à mieux exploiter les ressources de la région pour créer une dynamique économique et sociale.

Les interventions des citoyens des communes de Labiodh Sidi Cheikh et de Arbouat ont été axées, lors de la visite du médiateur de la République, sur des préoccupations en lien avec le développement local, comme l'aménagement urbain, l'emploi, l'industrie, l'agriculture et la santé.

Madjid Ammour s'est enquis, lors de sa visite dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh, d'un nombre de projets de développement, entre autres, le projet de l'hôpital de 80 lits dont les travaux ont été lancés récemment et celui d'aménagement urbain, où il a appelé les maitres d'ouvrage à respecter les délais fixés.

Le médiateur de la République a aussi visité le projet d'aménagement de l'école primaire "Chahid Ahmed Affoune" dans la commune d'Arbouat.

M. Madjif Ammour poursuit sa visite dans la wilaya d'El Bayadh, samedi soir dans la commune de Sidi Amar et dimanche au chef-lieu de la wilaya.