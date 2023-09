Algérie: Une volonté algéro-jordanienne de concrétiser des projets conjoints

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, et le ministre de l'Agriculture du Royaume hachémite de Jordanie, Khaled Hneifat , ont exprimé, samedi à Alger, leur volonté de concrétiser des projets conjoints dans le secteur agricole, notamment dans les régions du sud.

Les deux ministres s'exprimaient lors du forum algéro-jordanien de l'Agriculture, organisé à la Chambre nationale de l'Agriculture, et coprésidé par les deux responsables, en présence de l'ambassadeur jordanien en Algérie, du DG de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, de cadres centraux du ministère et d'opérateurs économiques algériens et jordaniens activant dans le secteur agricole.

Selon les organisateurs, ce forum s'inscrit dans la continuité de la visite effectuée en Algérie, en décembre dernier, par le roi de Jordanie, Abdullah II bin Al-Hussein, et la visite de la Commission ministérielle jordanienne en Algérie, en février de l'année en cours.

Intervenant à l'ouverture des travaux du forum, M. Henni a passé en revue les principales opportunités d'investissement dans le secteur agricole en Algérie, notamment celles liées à l'investissement dans les régions du sud.

Ces opportunités d'investissement "ne se limitent pas uniquement à la production et à la transformation, mais englobent d'autres domaines rentables, notamment la recherche et le transfert de technologie liés au développement des technologies biologiques, tels que la culture de tissus végétaux, l'amélioration génétique, la transplantation embryonnaire et l'insémination artificielle", a précisé le ministre.

%

Dans ce contexte, il a appelé les opérateurs jordaniens à contribuer à la concrétisation de projets conjoints, tout en bénéficiant des avantages et des incitations considérables offerts par l'Algérie aux investisseurs étrangers, notamment dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement.

Par ailleurs, M. Henni a rappelé les principaux indicateurs du secteur agricole, notamment sa contribution à hauteur de 7,14 % au produit intérieur brut (PIB) et l'emploi de quelque 7,2 millions de personnes.

La valeur de la production agricole a atteint environ 4500 milliards Da en 2022, soit l'équivalent de 35 milliards USD, a-t-il soutenu.

Ces résultats ont été obtenus grâce aux mesures importantes prises par l'Etat durant ces trois dernières années, en application des orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, consistant en "l'augmentation de la production des produits stratégiques, la révision des textes règlementaires visant la modernisation de la production, l'assainissement du foncier agricole et la mise en place d'un cadre spécial pour encourager l'investissement agricole structurant, outre la numérisation de toutes les opérations et transactions du secteur".

Le ministre jordanien de l'Agriculture, Khaled Hneifat a exprimé la volonté de développer et de renforcer les relations algéro-jordaniennes, notamment à travers la réalisation de projets communs dans les domaines agricole et les ressources animales, au vu de l'expérience de son pays dans ce domaine", ajoutant qu'il y a un "fort potentiel en vue de consacrer une surface de 50.000 hectares dans les régions sud du pays à la céréaliculture et aux cultures fourragères ainsi qu'à l'élevage de bétail".

Le ministre jordanien s'est félicité des nouvelles lois promulguées qui sont "des indicateurs positifs sur l'encouragement des investissements conjoints, afin de réaliser la sécurité alimentaire dans les deux pays, face aux défis mondiaux actuels".

AAPI: 3.411 projets d'investissements inscrits depuis début novembre 2022

Par ailleurs, et dans une déclaration à la presse en marge du forum, le directeur général de l'AAPI, Omar Rekkache a indiqué que le nombre des projets d'investissement inscrits depuis début novembre 2022 et jusqu'au 31 août 2023, s'élève à 3.411 dont 224 projets agricoles et 71 projets d'investissement étranger parmi lesquels un projet d'investissement jordanien dans le domaine des engrais.

Le responsable a émis le voeu de voir le nombre des projets inscrits doubler, "notamment après l'entrée prochaine de la loi relative aux modalités d'octroi du foncier en vigueur, au vu de son rôle dans l'accélération du processus de développement".

Le Forum a été marqué par l'organisation de rencontres B2B entre les opérateurs algériens et jordaniens, outre la présentation d'un exposé sur la nouvelle loi sur l'investissement ainsi que des exposés sur les offres et les avantages d'investissement dans le domaine agricole, présentés par des cadres centraux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en vue de clarifier la vision autour des opportunités d'investissement offertes en Algérie.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni avait reçu, jeudi au siège du ministère, le ministre de l'Agriculture jordanien, Khaled Hneifat en visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation d'investisseurs, et ce jusqu'au 25 septembre, en vue de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.