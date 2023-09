Maroc: A travers Al Haouz, les citoyens saluent la mobilisation rapide et globale des autorités et des différents corps concernés

Amizmiz (province d'Al haouz) — A travers les différentes localités et douars de la province d'Al Haouz, touchés par le puissant séisme du 8 septembre, les citoyens sinistrés, pris en charge dans des camps provisoires, ont salué la mobilisation tous azimuts, et à la fois rapide et globale, des autorités locales et des différents corps engagés, pour les aider à surmonter cette épreuve douloureuse.

A Amizmiz, cette localité qui compte le plus grand nombre de sinistrés au niveau d'Al Haouz, des citoyens, de différents âges, ont fait part dans des déclarations à la MAP, de leurs remerciements à SM le Roi Mohammed VI qui a donné Ses Instructions visant à mobiliser tous les moyens, avec la célérité et l'efficacité nécessaires, pour venir en aide aux familles et citoyens sinistrés et notamment pour déployer, dans les plus brefs délais, les actions de réhabilitation et de reconstruction, dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle.

Ils se sont réjouis de l'activation du programme d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d'Al Haouz, des mesures susceptibles, selon eux, d'alléger leurs souffrances et de les sortir de la situation de précarité dans laquelle ils se sont retrouvés du jour au lendemain, à cause du séisme.

Les citoyens approchés par la MAP, ont tenu, par ailleurs, à saluer l'action coordonnée de l'ensemble des corps (Forces Armées Royales, gendarmerie Royale, Protection civile, personnel médical et autres) ainsi que des autorités locales ayant travaillé jour et nuit pour prendre en charge les personnes sinistrées, acheminer les aides aux douars dans le besoin, rouvrir les accès bloqués, reloger les personnes ayant perdu leurs maisons et les prendre en charge sur les plans médical et psychologique.

%

"Nous sommes bien pris en charge et nous ne manquons de rien. Je remercie SM le Roi Mohammed VI pour la sollicitude avec laquelle Il nous a entouré, le peuple marocain de Tanger à Lagouira pour sa solidarité et les autorités locales qui n'épargnent aucun effort pour nous aider", a confié Mokhtar Belhaj, l'un des sinistrés d'Amizmiz.

"Les habitants sinistrés attendent avec impatience et confiance l'opération de relogement ordonnée par SM le Roi pour retrouver la quiétude et une vie normale", a-t-il dit.

"Je remercie SM le Roi. Nous avons tout et nous sommes bien pris en charge", a déclaré, de son côté, Fatima, une sexagénaire prise en charge au niveau du même camp.

Mohamed Ait Moumen, un bénévole et résidant du camp "Lotissement Al Alia" à Amizmiz, a indiqué que ce camp est le premier installé dans cette localité en coordination avec les autorités locales, ajoutant que les résidents du camps sont reconnaissants à SM le Roi qui a bien voulu donner ses Hautes instructions pour l'accélération du programme de réhabilitation et de relogement des habitants sinistrés.

Il a salué l'action efficace et globale des autorités locale "qui ont pensé à tout notamment la scolarisation des enfants, l'alimentation en eau potable et de l'électricité des camps et la prise en charge des sinistrés sur les différents plans".

A rappeler que des comités de recensement des ménages concernés ont été déployés au niveau des communes frappées par ce séisme, dans le cadre de l'activation du programme d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d'Al Haouz.

La première version du programme de relogement présentée devant le Souverain, et qui a été préparée par la commission interministérielle mise en place sur Hautes Instructions Royales, porte sur environ 50.000 logements totalement ou partiellement effondrés, au niveau des cinq provinces touchées.