Maroc: Ait Tamlil - Caravane médicale pluridisciplinaire au profit des sinistrés

Ait Tamlil (Azilal) — L'Université Sultan Moulay Slimane (USMS) de Béni Mellal a organisé, dimanche, à Ait Tamlil (Azilal) une large campagne médicale et de solidarité au profit des sinistrés de cette localité.

Cette caravane médicale initiée en partenariat avec la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca intervient dans le sillage de la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales visant à apporter soutien et assistance aux personnes touchées par le séisme ayant frappé plusieurs régions du Maroc.

L'initiative qui est également, organisée, en partenariat avec la Société marocaine des sciences médicales s'inscrit, de même, dans le cadre de la poursuite des différentes formes de solidarité avec les populations sinistrées et de soutien aux différentes initiatives humanitaires au profit des populations impactées par le sinistre.

Cette action humanitaire d'envergure a mobilisé 43 médecins de différentes spécialités (pédiatrie, gynécologie obstétrique, gastro-entérologie, psychiatrie et autres), ainsi que 11 pharmaciens et 20 membres du personnel d'accompagnement.

Plus de 1.000 personnes ont bénéficié de consultations en médecine générale et spécialisée dans le cadre de cette initiative qui a été marquée par la distribution de médicaments à titre gracieux et de diverses aides à la population touchée par le séisme d'Al Haouz.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'USMS, Mustapha Abou Maarouf a souligné que cette initiative à caractère humanitaire intervient dans le cadre de l'élan de solidarité nationale qui ambitionne de venir en aide aux populations sinistrées, relevant que l'USMS a pris cette initiative humaine en partenariat avec un ensemble de partenaires, d'institutions hospitalières et de pharmaciens dans le but de soutenir les efforts publiques.

La caravane médicale et de solidarité a mobilisé des médecins de différentes spécialités en vue de couvrir un plus grand nombre de bénéficiaires, a-t-il fait savoir, indiquant que plus de 1000 personnes de la localité d'Aït Tamlil et des régions environnantes ont bénéficié des différentes spécialités médicales et chirurgicales.

Aussi, un soutien psychologique a été mis en place au profit des enfants et des personnes âgées dans le cadre du soutien aux sinistrés de cette zone à forte dominante rurale, a-t-il relevé, rappelant que diverses autres aides ont été distribuées à ces populations.

Pour sa part, le président de la Société marocaine des sciences médicales, Moulay Said Afif a salué cette initiative humaine qui a pour finalité d'aider les populations sinistrées d'Azilal, rappelant qu'elle a mobilisé plusieurs spécialistes en pédiatrie, en gynécologie obstétrique, en gastro-entérologie, en psychiatrie ainsi qu'une dizaine de pharmaciens.

Cette caravane a été organisée avec le concours d'un ensemble d'organisations et d'associations de la société civile oeuvrant dans le domaine de la santé.