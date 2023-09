Afrique: TNT - 90% de pénétration et 85% de couverture au Sénégal (responsable)

Tivaouane — La Société de télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) chargée, depuis 2015, du déploiement de la télévision numérique terrestre (TNT), a atteint un taux de pénétration de plus de 90% et un taux de couverture de plus de 85%, a révélé sa directrice générale, Nafissatou Diouf.

"Depuis 2015, nous avons pu créer l'infrastructure de la TNT. Ce déploiement est aujourd'hui à plus de 85% du point de vue de la couverture et du point de vue du taux de pénétration, c'est-à-dire du taux de personnes et de foyers où la TNT est présente, TDS-SA est à plus de 90%", a dit Nafissatou Diouf.

La responsable de la télédiffusion qui était à Tivaouane, samedi, dans le cadre des préparatifs du Gamou, prévu mercredi, venait d'être reçue par Serigne Mbaye Sy Abdou, qu'il a tenu à rassurer de la mobilisation de ses services pour une bonne réussite de l'évènement religieux.

Soulignant les "énormes efforts" qui ont été fait depuis lors, Nafissatou Diouf estime qu'au bout de huit ans, cette infrastructure a besoin d'être "changée". "Ce sont des problématiques qui mobilisent nos énergies avec toutes les équipes", a-t-elle dit, en lançant à l'Etat du Sénégal un appel à "accélérer le processus de financement de ce projet important qui va radicalement changer le visage de la TNT".

Nafissatou Diouf a profité de son entretien avec le représentant du khalife général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Abdou, pour lui présenter la structure qu'elle dirige et qui a pour mission d' assurer le déploiement de la TNT, mais aussi de mettre en synergie toutes les plateformes numériques de diffusion.

"Nous assurons le déploiement des signaux de la TNT dans les 14 régions et dans les 46 départements qui forment le Sénégal", a-t-elle dit, ajoutant que TDS-SA diffuse une trentaine de chaînes de télévision sénégalaises.

Le centre émetteur de Thiès assure la diffusion des signaux de télévision, a noté la responsable.