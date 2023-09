Sénégal: Baba Maal appelle les parents à écouter les jeunes

Dakar — Le lead vocal du Dandé Lenol (la voix du peuple) Baba Maal a invité, samedi, les parents à davantage écouter les jeunes au sujet notamment de leurs aspirations.

"J'aimerai que les parents et ceux sont au-devant de la scène sur le plan politique, administratif, économique et tous, reconsidèrent cette demande de la jeunesse d'être écoutée", a déclaré le chanteur qui invite les parents à déceler les cris de cette jeunesse, leurs angoisses et aspirations estimant qu'elle est vraiment consciente de tout ce qui se passe dans le monde.

Baba Maal, était invité par le système des Nations Unies à participer à la78ème session de l'Assemblée général de l'ONU en tant qu'ambassadeur de bonne volonté et aussi ambassadeur pour la lutte contre la désertification.

A l'ouverture de la session le lundi 19 septembre dernier, il a fait une performance musicale avec le morceau "Bayo" dans lequel il parle de la jeunesse, des enfants.

'Je me suis permis de dire que nous n'avons plus besoin de guerre, de souffrance, de discrimination, nous avons besoin de construire un avenir rayonnant, lumineux pour les générations à venir devant les chefs d'Etats et autres chefs de gouvernement et délégations présentes", fait-il savoir via le correspondant particulier de l'APS au siège des Nations Unies.

Le promoteur du festival "Les blues du fleuve" veut faire savoir aux jeunes africains et surtout ceux sénégalais que le monde de demain leur appartient.

Baba Maal révèle être allé à la rencontre des jeunes sénégalais ayant fait la traversée de l'Amérique latine, le brésil, le Nicaragua pour arriver aux Etats Unies lors d'un concert à Denver (Centre ouest des USA) afin de s'enquérir de leur situation et leur demander ce qu'ils attendent qu'on puisse faire pour eux.

"Cela est important. Il faut que nous reconsidérions notre position en tant que parents par rapport à cette jeunesse et les écouter", insiste le chanteur qui a défendu le rôle de la culture dans le développement.