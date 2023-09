Egypte: Le Président Al-Sissi et son homologue des EAU d'accord pour donner une dynamique à un règlement des crises regionals

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu, lundi, à Abou Dhabi, avec son homologue des Emirats arabes unis (EAU), cheikh Mohamed bin Zayed.

Les deux chefs d'Etat se sont déclarés fiers des relations fraternelles robustes entre l'Egypte et les Emirats arabes unis, au niveau des deux directions politiques et des deux peuples frères, se reflétant sur une coordination étroite entre les deux Etats dans le but de soutenir la stabilité de la région arabe, en particulier en cette étape où se multiplient les défis internationaux et régionaux, a rapporté M. Ahmed Fahmy, porte-parole de la présidence égyptienne.

"L'entretien a porté sur les moyens de consolider les relations bilatérales à plusieurs niveaux, notamment en ce qui concerne la stimulation de la coopération en matière d'économie, d'investissements communs et d'échanges commerciaux, ainsi que sur le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines de développement en faveur des intérêts des peuples des deux pays", a ajouté le porte-parole.

Il a ajouté que le Président Al-Sissi a présenté ses félicitations aux Emirats pour la réalisation qu'ils ont accomplie dans l'espace où un astronaute émirati s'était embarqué pour la mission spatiale la plus longue pour un Arabe, souhaitant davantage de progrès et de prospérité aux EAU.

La réunion présidentielle a passé en revue les récents développements régionaux et les questions d'intérêt commun, les deux chefs d'Etat s'étant mis d'accord pour poursuivre les efforts communs afin de donner une dynamique à un règlement des crises régionales de manière à tenir compte des intérêts des peuples arabes, à renforcer la solidarité arabe, et à réaliser la stabilité et la prospérité régionales, d'après le porte-parole.

Le porte-parole a indiqué que les deux chefs d'Etat avaient abordé la COP28 que les Emirats arabes unis doivent héberger en fin d'année, afin de tirer profit de l'expérience égyptienne réussie dans l'hébergement de l'édition précédente, la COP27 à Charm el-Cheikh.