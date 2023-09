Madagascar: Déclaration de la Communauté Internationale - Adhésion des opérateurs pour éviter la crise économique

Nombreux sont les opérateurs économiques, issus de différents secteurs d'activité, qui se méfient de la situation politique actuelle.

En effet, les perspectives économiques sont très incertaines, selon leurs dires. Un groupement du secteur privé a déjà tiré la sonnette d'alarme depuis le début de cette année étant donné qu'il n'a aucune visibilité tout en manifestant son inquiétude sur l'évolution de l'environnement des affaires à l'approche des élections présidentielles.

« Gouverner, c'est prévoir. Et en tant qu'acteurs du secteur privé, nous nous opposons à toute forme de déstabilisation de la nation car seule la création des valeurs contribue à sa croissance économique », a-t-il évoqué. Mais la situation ne fait qu'empirer en ce moment. C'est pourquoi, des opérateurs économiques réclament, à tout prix, que tous les protagonistes politiques arrivent à s'entendre pour maintenir la stabilité à Madagascar. Ils ont également manifesté leur adhésion à la déclaration de la Communauté Internationale.

En effet, « cela pourrait constituer une issue permettant d'éviter la crise économique à Madagascar alors qu'on vient à peine de relancer les secteurs économiques suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 », ont-ils soulevé.

Respect de la Constitution

Dans le cadre de cette déclaration de la Communauté Internationale, les signataires sont la Délégation de l'Union européenne et l'Organisation Internationale de la Francophonie pour l'Océan Indien ainsi que les ambassades d'Allemagne, des Etats-Unis, de France, du Royaume Uni, du Japon et de Suisse à Madagascar.

Il a ainsi été communiqué que ces représentants des pays les plus avancés du monde dans la Grande île, « réitèrent l'importance du respect de la Constitution et du calendrier électoral, et réaffirment leur soutien à un processus électoral conforme aux normes internationales, c'est-à-dire transparent, fiable, inclusif et apaisé ». Les organisations de la société civile et le Conseil oecuménique des églises chrétiennes, FFKM, partagent également cet avis en soulignant qu'ils parlent ici d'un retour à l'ordre constitutionnel tout en prônant l'apaisement social.

En outre, « la confiance dans ce processus électoral est un élément fondamental pour l'acceptation par tous du résultat du scrutin et pour garantir la stabilité de Madagascar. Ils rappellent leur attachement aux libertés fondamentales, notamment le droit de réunion et de manifestations pacifiques, ainsi qu'à l'égalité de traitement de tous les candidats par les pouvoirs publics et les médias, conformément aux principes démocratiques auxquels Madagascar a adhéré », a-t-on indiqué dans le communiqué publié par la Communauté Internationale.

Annulations des commandes

Par ailleurs, ces partenaires internationaux de Madagascar ont déclaré qu'ils suivent avec la plus grande vigilance les derniers développements relatifs à la préparation de l'élection présidentielle tout en s'engageant à poursuivre le dialogue constant avec toutes les parties prenantes. En attendant, des opérateurs économiques ont soulevé que l'instabilité politique à Madagascar pourrait entraîner une crise économique, si aucune solution n'est trouvée.

A titre d'illustration, « cela pourrait freiner l'arrivée des touristes internationaux alors qu'on est en pleine haute saison. Et parlant des secteurs voués à l'exportation, nous craignons fort d'éventuelles annulations des commandes des clients internationaux compte tenu de la conjoncture politique actuelle », ont-ils conclu.