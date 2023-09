Madagascar: Global Ismaili Civic Day - 3 700 élèves d'EPP bénéficient de kits scolaires

Le programme intitulé « Global Ismaili Civic Day » a tenu toutes ses promesses ce week-end. Partage et solidarité ont été à l'honneur dans les villes d'Antananarivo, Majunga et Tamatave.

L'initiative Ismaili Civic est un programme mondial dans le cadre duquel la communauté musulmane Shia Imami Ismaili s'est unie autour de sa tradition séculaire de servir l'humanité en rendant des services volontaires pour améliorer la qualité de vie des communautés dans lesquelles elle vit. Les 23 et 24 septembre 2023, Madagascar a été le théâtre de la célébration du Global Ismaili Civic Day 2023. Cette initiative mondiale a rassemblé plus de 58 000 volontaires issus de 33 pays dans le but de servir l'humanité à travers diverses actions bénévoles.

Le programme a touché des domaines cruciaux tels que la santé, l'éducation, le développement économique et la préservation de l'environnement. Dans la Grande île, la communauté Shia Imami Ismaili s'est unie avec la Commune urbaine d'Antananarivo, ainsi que des institutions partenaires membres du réseau Aga Khan de Développement (AKDN) telles que la PAMF (Première Agence de Microfinance) et l'OSDRM (Organisation de Soutien pour le Développement Rural à Madagascar) pour marquer cet événement.

L'accent a été mis sur l'éducation, avec la distribution de kits scolaires à 3 700 élèves répartis dans 22 Écoles Primaires Publiques dans les 6 arrondissements d'Antananarivo et de Tamatave. Les membres de la communauté dirigée à Madagascar par le président du Conseil National Ismaili CIVIC, Cheraly Pinou, ont fait le tour des zones pour remettre les kits scolaires. Ces actions visent à renforcer la motivation des élèves de la classe de CP et à soutenir leurs parents.

Le don de sang qui s'est tenu au Jamat Khana, à Ambohijatovo a également été un point central de l'événement, démontrant l'engagement envers la vie et la santé. À Majunga, les volontaires se sont engagés dans des actions de don de sang, de plantation de pépinières à Marohogo, et la donation auprès d'un orphelinat. Tamatave a également bénéficié de ces actes de solidarité.

« L'objectif de cette célébration est de démontrer l'engagement de la communauté Shia Imami Ismaili envers les principes de solidarité et de partage de service à la société. Ces actions reflètent les valeurs du civisme et d'engagement civique de la communauté, tout en incarnant les principes fondamentaux de l'Islam tels que le service, la promotion de la paix, la compassion et l'attention envers les individus en situation de vulnérabilité », a fait savoir Cheraly Pinou.

« C'est une journée particulière. Comme c'est la rentrée des classes, cette distribution s'adresse essentiellement à des EPP où les familles sont plutôt défavorisées », a continué Naina Andriantsitohaina, premier magistrat de la ville.

Le Global Ismaili Civic Day reflète les valeurs du civisme et de l'engagement civique de la communauté Shia Imami Ismaili. Il incarne également les principes fondamentaux de l'Islam, tels que le service, la promotion de la paix, la compassion et l'attention envers les personnes vulnérables. Dans de nombreux pays où elle est présente, la communauté Shia Imami Ismaili a développé un cadre institutionnel solide, notamment la construction d'écoles, d'hôpitaux, de centres de santé et de logements, contribuant au bien-être de l'ensemble de la population.