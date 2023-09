Sénégal: Amadou Bâ a lancé les travaux de trois axes routiers dans le département de Ranérou

Vélingara Ferlo (Ranérou) 24 sept (APS) - Le Premier ministre Amadou Bâ, également en charge de l'Elevage et des productions animalières et des Sports, a lancé samedi Vélingara, les travaux de l'aménagement et du bitumage des routes Ranérou-Oudalaye, Oudalaye-Siwé Yabé et RN3-Velingara Ferlo, a constaté l'APS.

La construction de ces infrastructures routières entre dans le cadre du Programme spécial de désenclavement (PSD).

»Le PSD permettra la création d'emplois par la construction de routes de désenclavement, l'amélioration de l'accessibilité et de la mobilité en milieu rural pour développer les potentialités économiques, la facilitation des services sociaux de base et de développement des activités économiques », lit-on dans un document de présentation du projet.

La cérémonie s'est tenue en présence du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye et de plusieurs autorités administratives et politiques.

Selon l'Ageroute, en plus de ces trois axes majeurs, 3 kilomètres de voiries seront aménagés dans la commune de Ranérou ainsi que d'importants aménagements urbains.

Le document précise que le linéaire Ranérou-Oudalaye sera de 42 kilomètres, Oudalaye-Siwé Yabé de 55 Km et 28 pour l'axe RN3-Velingara Ferlo. Les travaux pour l'axe Ranérou-Oudalaye vont durer 20 mois et 26 mois les deux autres routes.

Avec un financement global de 27 milliards de francs CFA, les travaux seront exécutés par les entreprises Kélimane et la Compagnie sahélienne d'entreprise (CSE).