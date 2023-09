Togo: Les Orphelins de FONDAVO bénéficient de la bienfaisance de Dr Charles BIRREGAH

La scolarisation des enfants orphelins fait partie des prérogatives du Président-Fondateur de l'ONG FONDAVO qui oeuvre inlassablement à travers des oeuvres de bienfaisance. A l'orée de la rentrée scolaire de chaque année depuis 1995, les enfants orphelins scolarisés de l'ONG FONDAVO bénéficient de la générosité de Dr Charles BIRREGAH. Ce dernier n'a pas dérobé à la tradition cette année en offrant des kits scolaires aux enfants démunis pour un bon démarrage de la rentrée académique 2023-2024.

C'est le Ministère de l'Eglise de la Transfiguration sis dans l'enceinte de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA), site d'Agoè, qui a servi de cadre pour la cérémonie de remise de kits scolaires aux orphelins du Fonds d'Aides aux Veuves et Orphelins (FONDAVO). Ils étaient deux cent vingt (220) orphelins de la maternelle au lycée, venus de tous les horizons à avoir le privilège de recevoir ce don de la part du Fondateur de l'ONG FONDAVO, Dr Charles BIRREGAH.

Composés de cahiers, livres, ensemble géométrique, bics, ardoise, crayons de couleurs, gomme, sacs à dos etc... d'une valeur estimée à plus d'un million de francs CFA, ces kits scolaires ont été distribués aux orphelins au cours d'un culte d'action de grâce animé par le Révérend Pasteur Dr Charles BIRREGAH, une manière pour les responsables de l'ONG de confier l'année académique 2023-2024 au Seigneur notre Dieu.

Le prédicateur a imploré la protection divine sur les orphelins de FONDAVO ; l'intelligence, la santé et le succès à l'issue de l'année scolaire au cours de la célébration eucharistique.

Pour le donateur, Dr Charles BIRREGAH, Président-Fondateur de l'ONG FONDAVO, « ce Don permettra aux orphelins de reprendre le chemin de l'école avec plus de courage et de confiance. L'objectif de ce geste humanitaire est de soutenir les orphelins, à se sentir épanoui comme les autres enfants issus des familles nanties. Nous devons apporter notre contribution dans l'éducation de ses enfants, vecteurs essentiels pour un avenir meilleur de notre nation ».

C'est également un élément primordial pour le développement et l'intégration de tous les enfants à l'intérieur d'un système national qui se doit être un et indivisible. Il s'agit aussi de permettre aux orphelins scolarisés de commencer l'année scolaire avec les mêmes chances que les autres, dixit le Président-Fondateur.

« C'est pour nous également un engagement divin d'accompagner les veuves et les orphelins pour une vie meilleure et épanouie », a ajouté le Révérend.

Ce geste salutaire a reçu l'assentiment des bénéficiaires qui n'ont pas cachés la joie qui les anime : « Je suis très content ce dimanche d'avoir reçu ce kit scolaire de la part de l'ONG FONDAVO. Je remercie le Fondateur Dr Charles BIRREGAH. Que Dieu le protège, lui accorde longue vie et une santé de fer », a déclaré un lycéen en classe de Terminale. Un élève en classe de 3ème a aussi exprimé sa satisfaction en ces mots : « J'ai reçu un kit scolaire composé de sacs, de cahiers, de livres, d'ensemble géométrique, de bics et autres.

Je tiens à remercier l'ONG FONDAVO pour ce geste qui va me permettre de bien étudier durant l'année scolaire. Je remercie également Dr Charles Birrégah pour ce don ».

Il faut souligner que le Fonds d'Aides aux Veuves et Orphelins (FONDAVO) a été créé en 1995 sur l'initiative de Dr Charles BIRREGAH et reconnu par l'Etat togolais le 16 Avril 2009, comme une Association de la loi de 1901, sous le récépissé N°0287/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA.

FONDAVO oeuvre pour la lutte contre les discriminations faites à l'endroit des veuves et orphelins et leur apporte des soutiens financiers, des vivres et non-vivres à travers diverses actions sociales ponctuelles organisées dans l'année.

Il est reconnu Organisation Non Gouvernementale (ONG) par le Ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire en Décembre 2014.

Elle regroupe plus de trois cent (300) veuves et plus de deux cent (200) orphelins.

N.B : En image, le Révérend Pasteur Dr Charles BIRREGAH, le bureau des veuves et les orphelins de l'ONG FONDAVO.