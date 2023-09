Madagascar: Sport et éducation - Les valeurs du rugby exposées à Andohatapenaka

Une centaine d'enfants se sont initiés au rugby samedi à Andohatapenaka. Il s'agit du fruit de la collaboration entre Tibu Africa, Terres en Mêlées et Materauto.

Les secteurs privés et associatifs se sont réunis autour de la valeur du sport, samedi, au stade Maki Andohatapenaka. Ils partagent le même point de vue à travers le thème : « L'éducation et les valeurs apportées par le sport ».

Plus de 100 enfants âgés entre 7 et 15 ans ont bénéficié de ce projet. Ils sont issus des quartiers défavorisés et de différentes associations dans la capitale. Cette journée a été très chargée et amusante car les organisateurs ont proposé des activités relatives au ballon ovale et ses valeurs. Ces enfants étaient encadrés par une dizaine de techniciens.

L'association Terres en Mêlées a partagé ses expériences sur le rugby à travers différentes animations. Le concessionnaire automobile Materauto et Ford, quant à lui, a organisé un atelier pour montrer à ces enfants qu'ils peuvent devenir des professionnels et des entrepreneurs dans le domaine du sport, et que le rugby peut les accompagner dans leur vie sociale.

« Nous avons choisi le rugby, car c'est un sport populaire à Madagascar. Beaucoup de jeunes dans les quartiers défavorisés aiment jouer au rugby et nous sommes tombés en pleine Coupe du Monde. Ce thème a pour but d'aider ces enfants à expérimenter les valeurs apportées par le rugby. On essaie de leur montrer qu'ils peuvent vivre un parcours professionnel », a fait savoir Frédéric Schaffner, Directeur général de Materauto.

En collaboration avec Tibu Africa, le leader de l'innovation sociale par le sport au Maroc, est désormais présent dans quatre pays d'Afrique, les enfants sont équipés de matériel sportif, audiovisuel et didactique. La Fédération de rugby malgache doit également reconnaître l'importance de ce programme.

« Depuis 2015, nous utilisons le rugby comme outil d'éducation et d'émancipation pour les jeunes filles. Grâce à différents programmes de formation des enseignants, la pédagogie de Terres en Mêlées a pu introduire le rugby dans les écoles pour promouvoir la qualité de l'éducation et créer un championnat national scolaire de rugby. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir un lien se former entre les secteurs privés, associatifs et fédéraux autour de la valeur du sport, unis pour développer des programmes destinés aux enfants malgaches », a ajouté Pierre Gony, fondateur de Terres en Mêlées.