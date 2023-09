Madagascar: Sécheresse - Une caravane alimentaire pour le Sud

Au moins, 62 communes dans les régions Anosy, Vatovavy et Atsimo-Andrefana bénéficieront des dons alimentaires. Cet appui entre dans le cadre de la caravane alimentaire du BNGRC pour une période de dix jours.

La sécheresse et le manque d'eau continuent de sévir dans plusieurs localités du sud de Madagascar. C'est dans ce sens que le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) a prévu d'organiser une caravane alimentaire dans les régions Anosy, Vatovavy et Atsimo-Andrefana.

La pluie était abondante après le passage du cyclone Freddy mais les récoltes n'ont pas été à la hauteur des espérances à cause de la dégradation des sols. Seule la culture de la patate douce a survécu à la sécheresse. Pour renforcer la résilience des communautés vulnérables dans le Sud, le BNGRC à travers cette caravane humanitaire va octroyer des aides alimentaires pour qu'elles puissent continuer à travailler les terres malgré les difficultés rencontrées à cause du changement climatique.

Bénéficiaires

Pour Atsimo-Andrefana, 12 communes issues de 3 districts dont Toliara II, Betioky et Ampanihy ayant des ménages vulnérables bénéficieront de ces aides. Selon le BNGRC, il s'agit d'une aide de 116 550 kg. Pour Ampanihy, 500 familles répertoriées dans les communes de Beahitse et Ejeda ont reçu chacune 25 kg de riz, 10 kg de légumes secs et 2 litres d'huile alimentaire si au total 37 000 kg d'aides ont été distribuées à Ampanihy.

Outre Atsimo-Andrefana, 48 communes issues de huit districts d'Anosy et de Vatovavy en bénéficieront aussi. Cette caravane humanitaire va durer dix jours pour ces trois régions et les aides distribuées sont évaluées à 490 tonnes. A titre de rappel, cette aide s'inscrit dans le cadre de la coopération de l'Etat malgache avec l'Arabie Saoudite par le biais du King Salman-Humanitarian aid and relief center.