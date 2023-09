Madagascar: Musique - Les titres en vogue

A la moitié du deuxième semestre, pendant que certains artistes gardent encore leur notoriété, grâce à des morceaux qui percent toujours, d'autres se réveillent, sortent de leur silence, font une surprise à leurs aficionados.

Voici quelques morceaux en vogue durant le mois de septembre.

Rim-Ka et Ceasar, Navadibadiko. Sorti le 22 août 2023, ce morceau est le plus diffusé sur les ondes, le réseau social Facebook, et sur les chaînes télévisées tant à Antananarivo que dans les grandes villes de la Grande île.

Deux artistes du moment qui ont réalisé un duo inattendu. Rim-Ka, le poid lourd de la sonorité Afro et Ceasar, un artiste ayant un vocal particulier, produisent ensemble un tube. En l'espace de deux semaines, Navadibadiko est devenu une expression des jeunes.

En bref, ces deux artistes, pour l'instant, sont à la cime, deux personnalités importantes de la musique urbaine malgache.

THT , Mampanantena foana. Le 5 août 2023 dernier, le collectif Très Haute Tension révèle son single. Farao chantonne le refrain, la mélodie est issue d'une fusion entre le gasy-gasy et la drill. Middle, le groupe nage dans la tendance sans se noyer. Avec Sphynx, kickeur incontestable et sa technique vocale assez singulière, Jizz qui joue le mélancolique, et Farao, le rastaman toaster, les trois forment un trio inséparable. THT, presque 13 ans d'existence, donne tout pour ne pas être facilement oublié par ses convaincus. Mampanatena foana a fait redécoller les membres.

Sreydan feat Rijade, Jusqu'ombiagna. Chanson d'amour qui a fait vibrer les vacanciers. D'ailleurs le clip va dans ce sens. En vacances, Sreydan rencontre Rijade. Coup de foudre ! L'homme essaie de s'approcher de la jeune femme, en lui demandant son contact. Ensuite, hop ! La jeune femme, à son tour, tombe amoureuse et demande au jeune homme, « jusqu'à quand m'aimeras-tu ? ». Est-ce temporaire ? Un Amour de vacances ?

Le 6 septembre, le clip est sorti sur le réseau social Facebook. En boucle, durant les vacances, le tube est encore d'actualité.

Nathy, Mandresy tahotra. Le 16 septembre 2023, la chanteuse s'est réveillée après tant de recul. La diégolaise a surpris les fans, elle sort une chanson plutôt évangélique. En écoutant le nouveau morceau, les auditeurs sont convaincus que Nathy a fait un virage à 180 degrés et que désormais, elle consacre son art au seigneur...

Le 30 septembre à 14h30 au Rex, elle sera présente et livrera un showcase aux chrétiens de la capitale.

Agrad et Tricia, Story. Le rappeur est en bonne forme, dans le « game ». Bien qu'il s'ouvre à d'autres tempos, il demeure le lyriciste.

Accompagné de Tricia, une étoile montante, Agrad se rajeunit davantage. Il confirme sa notoriété tandis que Story est une occasion pour Tricia de se démarquer.