Madagascar: Football / D2 National - La « poule des As » est constituée

Sans surprise. FC JM Androy, FC Inate Vakinankaratra, KFCA Diana et le 3FB Alaotra Mangoro sont qualifiés pour la prochaine étape « poule des As ».

La compétition nationale de football « Ligue des Champions » - deuxième division 2023, vient de clore sa deuxième phase avec brio. Du 15 au 24 septembre, deux sites, Mahajanga et Antsirabe, ont été le théâtre de duels acharnés pour déterminer les équipes qui accéderont à la redoutable « Poule des As » où la compétition s'annonce encore plus intense.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe sont désormais connues. KFCA Diana et 3FB Alaotra Mangoro du site de Mahajanga, ainsi que FC JM Androy et FC Inate Vakinankaratra du site d'Antsirabe ont décroché leur ticket pour la prochaine étape. Lors de la dernière journée d'hier, KFCA Diana a affronté l'Espoir Betsiboka, remportant une victoire solide avec un score final de 2 à 0. 3FB Alaotra Mangoro a également montré sa domination en battant AS3A Amoron'i Mania sur un score impressionnant de 6 à 1.

Quant à FC JM Androy, ils ont impressionné en écrasant FC JSA Level Ihorombe avec un score fleuve de 9 à 2. De même, FC Inate a démontré sa supériorité en s'imposant facilement face à GDJT Atsimo-Andrefana, remportant le match avec un score de 7 à 3. Les équipes ont livré des performances variées, chacune cherchant à gagner sa place. Au final, à la tête du classement, nous retrouvons KFCA Diana avec 11 points, suivie de près par 3FB Alaotra Mangoro avec 9 points sur le site de Mahajanga.

%

Du côté d'Antsirabe, FC JM Androy se hisse en tête avec 13 points, tandis que FC Inate Vakinankaratra suit de près avec 12 points. La compétition promet des rencontres palpitantes à l'étape suivante. La « Poule des As » déterminera les champions et les vice-champions de cette phase cruciale de la compétition. Ces équipes chanceuses recevront les billets qui les propulsent directement vers la compétition « Orange Pro League », une opportunité inestimable pour briller au plus haut niveau du football malgache.

Heriniaina Samson

Résultats de la Cinquième Journée :

Site Mahajanga :

KFCA Diana (2) - (0) ESPOIR Betsiboka

3FB Alaotra Mangoro (6) - (1) AS 3A Amoron'i Mania

FC ZOYA Boeny (4) - (1) TGBC Atsinanana

Site Antsirabe :

FC JSA Level Ihorombe (2) - (9) FC JM Androy

AS JFC Atsimo Andrefana (2) - (1) Jet Bongolava