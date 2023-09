Madagascar: Anjozorobe - Quatre individus enlevés par des dahalo armés

Le district d'Anjozorobe est récemment devenu le théâtre de séries d'enlèvements brutaux perpétrés par des dahalo armés. Ces actes de violence ont semé la peur et l'angoisse parmi les populations locales, qui vivent désormais dans la crainte constante de ces criminels sans merci. Les récents événements tragiques ont secoué la tranquillité de la région, avec des enlèvements signalés à divers endroits du district.

L'un des incidents les plus choquants s'est produit dans le fokontany d'Ankidondona, à Anjangazanga Baiboka dans la commune rurale d'Amboasary, le samedi soir vers 22 heures. Trois individus, dont un enfant, une jeune femme et un adulte, ont été kidnappés par une bande de dahalo lourdement armés. Les criminels ont agi avec une telle audace qu'ils ont réussi à s'échapper dans l'obscurité, échappant à toute tentative d'interception. Les habitants, témoins impuissants de la scène, ont été choqués par le nombre de dahalo et la violence de l'attaque.

Avant cet incident à Baiboka, une autre commune du district d'Anjozorobe, Andranomisa, a été le théâtre d'une attaque armée par des dahalo vers 20 heures le même jour. Heureusement, grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre, les bandits n'ont pas réussi à enlever leurs cibles. Un échange de tirs tendu a eu lieu pendant une heure avant que les criminels ne prennent la fuite vers l'est, bredouilles. Les forces de l'ordre ont réussi à protéger les habitants de cette commune, mais il semble que les mêmes dahalo aient continué leur périple criminel en se dirigeant vers Baiboka CR d'Amboasary, où ils ont enlevé les trois individus.

Un autre enlèvement choquant a eu lieu dans la commune de Fihaonana, à l'ouest de Mangamila, également dans le district d'Anjozorobe. Cette fois-ci, des bandits armés ont fait irruption dans le village, volant des biens précieux tout en kidnappant un jeune individu. Les dahalo se sont enfuis avec leur butin, laissant la population locale sous le choc. Face à cette vague d'attaques et d'enlèvements, les forces de l'ordre ont pris conscience de la gravité de la situation et ont intensifié leurs efforts pour traquer les criminels.

Les habitants d'Anjozorobe sont profondément préoccupés par la recrudescence de l'insécurité dans leur région, et la terreur s'est installée au sein de la communauté. La population locale mérite de vivre en paix, sans craindre pour sa vie et ses biens. Il est impératif que des mesures efficaces soient mises en place pour éradiquer ce fléau et ramener la tranquillité dans le district.