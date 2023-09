Madagascar: Course de cote motul II - Troisième victoire pour Tovonen Jr

Et de trois pour Juan Rakotojohary, au volant d'une Clio. Après son succès lors des deux premières manches, il a remporté la quatrième manche, hier, à Ambozonosy Ambohimanambola.

Suspense jusqu'au bout. Il a fallu attendre la quatrième et dernière manche, hier, pour savoir l'auteur du meilleur chrono. Intraitable, après avoir cédé de justesse la précédente manche, le jeune pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr, sur une Renault Clio, classe M11, récupère le sacre lors de la deuxième édition de la course de côte Motul.

Celle-ci compte pour la quatrième manche du cham-pionnat de Madagascar des slaloms. La course s'est tenue ce week-end sur une piste longue de 2,300km à Talata Ambozonosy, à Ambohimanambola. Juan a réalisé deux scratches lors de la première (1.45.76) et la dernière manche (1.41.73) qui est le meilleur temps de cette manche nationale. Tovonen Jr conserve ainsi le fauteuil de leader au championnat. «J'ai eu un souci au moteur et à l'amortisseur, hier (samedi). J'étais surpris du temps que j'ai fait (...)

La piste qui est dédiée au rallye a été un peu cassante, mais ça fait partie du jeu », confie Juan. «Je ne pense pas trop au classement. Je me concentre sur ma course, et le plus important est de marquer le plus de points possible », poursuit-il. Son principal rival, Olivier Ramiandrisoa du club Asacm, sur une Citroën C2, classe M10, termine à la seconde place en réalisant lui aussi, deux scratches lors de la deuxième (1.42.86) et la troisième manche (1.43.610).

Trio de tête

« La course a été très rythmée et j'ai dû aller à fond, sans hésitation. Il a fallu avoir un pilotage parfait. Pour la suite du championnat, je vais essayer de faire toujours de mon mieux, et on verra », a livré Olivier. Un autre pilote du club Asacm, Fréderic Rabekoto, au volant d'une Citroën C2, classe M10, complète le podium avec un meilleur temps de 1.45.61, effectué lors de la deuxième manche. « J'ai juste bien observé la piste lors de la première manche avant d'attaquer la deuxième.

Les deux devant moi sont très forts (...) La voiture a un peu souffert car je n'ai pas eu assez de temps pour la préparer. Je me suis juste amusé », a mentionné Fred. La journée du samedi a été aussi marquée par le crash de Miharihaja qui conduisait une Subaru. Il a fait un tonneau mais il est sorti indemne à l'issue de l'accident survenu lors de la première manche. Le classement reste ainsi inchangé. Juan conserve provisoirement la première place devant Olivier et Fred. Deux manches figurent encore dans le calendrier du cham-pionnat dont la prochaine organisée par Asacm, programmée le 15 octobre, et la dernière concoctée par la fédération.