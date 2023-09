Afrique: Rugby à VII - Les JO de Paris en ligne de mire des Ladies Makis

Les Ladies Makis de rugby à VII tenteront de sauver la face de Madagascar à Tunis dans leur participation à l'Africa Women's Sevens qui est qualificative pour les Jeux Olympiques.

Après le grand échec de leurs homologues masculins de rugby à VII la semaine dernière à Harare, Zimbabwe, les Ladies Makis de Madagascar de rugby à VII sont en pleine préparation au stade d'Andohatapenaka avant leur déplacement en Tunisie les 14 et 15 octobre pour participer à l'Africa Women's sevens.

Ce rendez-vous de Tunis est une première étape obligée qu'il ne faut pas prendre à la légère car, en cas de victoire, c'est le ticket assuré pour s'envoler à Paris, a fin de jouer, pour la première fois dans l'histoire du rugby malgache, aux Jeux Olympiques modernes. En cas d'échec, il faut s'assurer de terminer deuxième ou troisième pour être éligible pour jouer aux tournois de repêchage contre des joueuses européennes, sud-américaines ou asiatiques.

Huit grandes nations du rugby féminin en Afrique sont au rendez-vous de ce championnat d'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tunisie, le Zimbabwe, la Zambie, le Ghana, l'Ouganda et Madagascar. Le Tournoi de qualification olympique (TQO) est organisé par chaque association régionale de World Rugby (Afrique, Asie, Europe, Océanie, Amérique du Nord et Amérique du Sud) entre le 31 mai 2023 et le 31 décembre 2023.

Le vainqueur de chacun de ces tournois empochera une place de quota pour son CNO. Pour compléter le groupe de douze équipes pour Paris 2024, la place restante sera offerte au vainqueur du tournoi final de qualification olympique après le repêchage.

Valeurs de performance

Après les deux rendez-vous manqués de la Coupe du monde au mois de décembre 2022 et du Challenger series, le rugby féminin malgache a le potentiel pour performer au plus haut niveau. La XIe édition des JIOI 2023, lors de laquelle les Ladies Makis de Madagascar ont remporté haut la main la médaille d'or, a montré la force de nos rugbywomen. La qualification olympique est tout autre et ce qui attend les porte-fanions de Madagascar n'est pas du tout une partie de plaisir.

Elles ont déjà repris l'entrainement deux fois par semaine, les jeudis et vendredis. Les entrainements vont se durcir à l'approche de l'échéance de Tunis. Pour Noe Mboazafy, alias Razily, coach de l'équipe nationale Makis dames de rugby à VII, il a expliqué que « nos entrainements actuels se basent sur les cinq valeurs de performance : tactique, technique, physique, mental et règle. Après les JIOI 2023, nous avons renforcé l'effectif en intégrant deux nouvelles têtes et cela pour booster la concurrence, source de rendements ». À part l'équipe sud-africaine, l'une des favorites de ce tournoi, celles du Kenya et de la Tunisie sont les premières adversaires dont les Ladies Makis de Madagascar doivent se méfier.