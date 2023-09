Madagascar: Vie d'entreprise - Le groupe Sodiat, trente-trois ans d'activités florissantes

Le groupe Sodiat a célébré ses trente-trois ans hier. Un événement au cours duquel des milliers de personnes sont venues en masse au Palais des sports et de la culture Mahamasina.

Une journée à marquer d'une pierre blanche. Le groupe Sodiat a célébré ses trente-trois ans en apothéose au Palais des sports et de la culture de Mahamasina, hier. Dans une ambiance de fête, mais aussi solennelle. La célébration de l'anniversaire du Holding Malgache fondé par Maminiaina Ravatomanga, businessman malgache aux secteurs d'activités diversifiés, en 1990, a réuni des milliers de personnes.

Plusieurs membres du gouvernement ont rehaussé de leur présence cet anniversaire particulier, à savoir le ministre de la Défense nationale, le secrétaire d'État à la Gendarmerie, la ministre de l'Économie et des finances, celui des Transports et de la météorologie, le ministre de la Sécurité publique ainsi que celui de l'Agriculture et de l'élevage étaient présents. Cet événement unique a également réuni des milliers d'associés, employés ou autres sous un même toit le temps d'un après midi.

Sous l'assistance d'une foule massive venue des quatre coins du pays pour assister spécialement à cette cérémonie, Maminiaina Ravatomanga, PDG du groupe a tenu à saluer les efforts entrepris jusque-là, ayant permis au holding d'exercer des activités florissantes dans des domaines très diversifiés.

«Aujourd'hui est un grand jour, pas seulement en tant que date dans le calendrier, mais aussi pour ce qu'il symbolise, par rapport à toutes les étapes franchies par le groupe depuis 1990 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cela fait chaud au coeur parce que ce n'est pas tous les jours que la grande famille de Sodiat est réunie en un même lieu », lance Maminiaina Ravatomanga au Palais des sports.

Confiance et respect

« Le groupe Sodiat est parti d'une simple maisonnette à Ankadifotsy avec trois collaborateurs au départ. Aujourd' hui, nous sommes près de quatre mille », ajoute-t-il pour rappeler les débuts du « Groupe » avant d'insister sur l'entraide et la confiance mutuelles qui font l'esprit du groupe. « Nous avons besoin de la confiance et non de la peur, il n'y a rien à craindre quand nous faisons ce qui est juste. La crainte et le respect sont deux choses différentes.

Nous devons continuer à nous respecter mutuellement» scande-t-il. Dans cet élan, plus de 270 employés du groupe ont reçu leurs titres honorifiques, Chevaliers de l'Ordre du Mérite, Chevaliers de l'Ordre National, Officiers de l'Ordre National et d'autres titres pour les bons et loyaux services rendus par ces derniers à la nation.

Des titres qui étaient remis par les membres du gouvernement qui étaient présents. Sodiat, le groupe est devenu au fil des années un des plus importants groupes industriels de la Grande île, enjambant divers secteurs d'activités florissantes allant du transport, de la logistique au domaine de l'agriculture en passant par celui des médias et de la presse, en touchant aussi le secteur de l'immobilier. Avec une synergie et une dynamique entre toutes ses branches et ses entreprises, le holding fondé par Mamy Ravatomanga à la veille des années 2000 touche désormais plusieurs pans de l'économie malgache.