Madagascar: Accident fluvial - Une employée du FID meurt noyée

Mère de trois enfants, une femme travaillant pour le Fonds d'intervention pour le développement (FID), parmi les victimes d'un accident fluvial à Mananjary, est décédée.

Un mort et six blessés. Il s'agit du bilan d'un drame fluvial impliquant deux bateaux, samedi, sur le canal des Pangalanes, au niveau de Tarafito-Amboanato, dans la commune de Mahatsara Sud, à Mananjary. La défunte était un agent du Fonds d'intervention pour le développement (FID) à Manakara, mariée et mère de trois enfants.

Elle avait 42 ans. Elle devait accomplir une mission à Vohilava-Vohitrandriana, dans le district de Nosy Varika, quand le pire s'est produit. Elle s'est noyée. Des autorités sanitaires ont examiné son corps sans vie. La gendarmerie, présente au constat, a dénombré six blessés.

Leur pronostic vital n'est pas engagé. La première embarcation à moteur, baptisée « Trans Lhan », mesurant 20,75 mètres de longueur et 2,90 mètres de largeur, transportait quatre-vingt personnes, dont la femme quadragénaire. Elle était également chargée de diverses marchandises en partant de Mananjary pour Nosy Varika. Elle a été pilotée par un skipper, âgé de 29 ans.

Remontés

Ce jour-là, vers 8 heures 30 minutes du matin, le capitaine de Trans Lhan a accéléré la cadence pour dépasser un autre bateau de plaisance qui porte le nom de « Trans Mada ». Or, leurs moteurs n'ont pas la même puissance.

L'un est de 30 chevaux-vapeur et le second, 38 CV. Le jeune homme à la barre de celui qui a voulu aller vite a subitement perdu le contrôle. Son petit navire a été heurté après s'être mis à travers le chemin de l'autre. Le choc violent l'a amené à s'incliner et l'eau a commencé à l'envahir. Il a progressivement coulé corps et biens. Son équipage et ses passagers se sont efforcés de nager jusqu'à ce qu'ils soient remontés à bord d'un bateau de secours.

Ceux qui devaient rallier leur destination ont été transbordés. Les autres ont été ramenés à Mananjary. L'employée du FID, quant à elle, était introuvable pendant une heure. Elle ne respirait plus et son coeur a déjà cessé de battre au moment où elle a été repêchée. La cargaison a pu être ramassée, mais une grande partie a été endommagée et mouillée.

« Nous voulons souligner que l'information partagée sur les réseaux sociaux rapportant quatre morts est erronée...Nous trouvons que le jeune skipper était imprudent, tout comme certains voyageurs qui n'ont pas mis leur gilet de sauvetage pendant le trajet », explique la gendarmerie qui a ouvert une enquête.