Sénégal: Gamou de Tivaouane - 187 personnes interpellées pour diverses infractions (Police)

Tivaouane — Quelque 187 personnes ont été appréhendées à Tivaoune dans le cadre des opérations pré-gamou, a indiqué dimanche, le directeur général de la police nationale Seydou Bocar Yague.

Faisant le point sur les opérations dites de pré-gamou, Seydou Bocar Yague a relevé qu' "au total, 187 personnes ont été interpellées pour diverses infractions".

Parmi les personnes interpellées, "158 (l'ont été) pour vérification d'identité, 11 pour nécessité d'enquête

une pour Ivresse publique et manifeste, deux pour conduite sans permis de conduire, une pour vol, une pour tentative de vol, deux pour flagrant délit de vol, pour vol en réunion avec usage de moyen de transport".

Il a ajouté que "quatre personnes ont été arrêtées pour détention et usage de chanvre indien avec une quantité de 125 grammes et neuf cornets, cinq pour détention et usage de produits cellulosiques, avec 11 bouteilles de diluant de 50 millilitres".

Concernant le volet sécurité routière, "250 pièces ont été saisies, 21 véhicules mis en fourrières et 16 motos immobilisées", a détaillé Seydou Bocar Yague.

Evoquant la couverture sécuritaire du Maouloud proprement dit, il s'agira selon la Police nationale, d'assurer la protection des personnes et de leurs biens, de sécuriser les mausolées et domiciles des chefs religieux, de veiller à la fluidité de la circulation, etc.

Sous ce rapport, le directeur de la police estime que la gestion de cet évènement religieux nécessite une "couverture sécuritaire optimale" sur l'étendue du territoire communal. Lequel dispositif s'est articulé en trois étapes: avant, pendant et après le Maouloud.

Le responsable de la Police renseigne que "les éléments du Commissariat urbain de Tivaouane, renforcés par un important dispositif du Groupement Mobile d'intervention (GMI), ont mené plusieurs opérations de sécurisation depuis le début du mois de septembre".

Parallèlement, un dispositif de sécurisation du "Burd" est mis en place depuis son démarrage, en plus d'opérations de désencombrement, en collaboration avec la municipalité, a-t-il noté.