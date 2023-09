Madagascar: Clôture du programme « Farmer to Farmer »

Le programme « Farmer to Farmer » à Madagascar touche à sa fin après cinq ans de mise en oeuvre, marqués par un atelier de clôture tenu à Ambatomaro, vendredi.

Cette initiative, financée par l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid) et portée par l'organisation «Cultivating New Frontiers in Agriculture» (CNFA), avait pour objectif principal de renforcer l'agriculture et la résilience à Madagascar.

Le programme s'est concentré sur la promotion de l'horticulture, de l'élevage, de l'aquaculture et de la production rizicole, en réunissant des experts agricoles américains expérimentés et des agriculteurs et pisciculteurs malgaches.

Le programme avait un double objectif : d'une part, former les agriculteurs malgaches et, d'autre part, permettre aux experts bénévoles américains de partager leurs expériences avec des professionnels locaux.

Au cours de ces cinq années de collaboration, 31 experts américains en agriculture ont collaboré aux côtés de 18 de leurs homologues malgaches.

Ensemble, ils ont travaillé sur la résolution de défis spécifiques et ont ouvert de nouvelles opportunités.

Un exemple concret des retombées positives de cette collaboration se trouve au centre de formation Mamokatra fia (MAF), situé à Vohibato dans la région Haute Matsiatra.

Le centre a considérablement renforcé sa capacité à former efficacement les jeunes résidents locaux, en particulier les plus vulnérables. Le MAF est désormais reconnu comme un pôle prospère dans le domaine de l'élevage de poissons, en plus de devenir un centre de recherche de premier plan dans le domaine de la pisciculture.

De plus, grâce à l'expertise des intervenants américains, une usine de transformation d'aliments et de provendes pour poissons a été établie pour résoudre un problème persistant dans ce secteur.

En ce qui concerne la formation, tout au long du projet, les volontaires américains ont réussi à former jusqu'à 3 000 petits agriculteurs aux techniques de commercialisation et aux pratiques de gestion d'entreprise.