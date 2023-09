Afrique de l'Est: Le chemin de fer éthio-djiboutien soutenu par la Chine apporte des avantages économiques et sociaux cruciaux

<strong>Addis Ababa — Le chemin de fer Éthio-Djibouti, qui fait partie du projet d'infrastructure phare de l'initiative "la Ceinture et la Route" pour le continent africain, a apporté des avantages économiques et sociaux aux populations d'Éthiopie et de Djibouti, ont déclaré les entreprises chinoises.

L'initiative "la Ceinture et la Route" est une stratégie globale de développement des infrastructures adoptée par le gouvernement chinois en 2013 pour relier l'Asie à l'Afrique et à l'Europe via des réseaux terrestres et maritimes dans le but d'améliorer l'intégration régionale, d'accroître les échanges commerciaux et de stimuler la croissance économique.

Le chemin de fer Ethio-Djibouti est l'un des nombreux projets de développement de l'initiative qui a été mis en service en janvier 2018.

D'une longueur totale de 756 kilomètres, le chemin de fer qui part d'Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie à l'ouest, et se termine dans le port de Djibouti à l'est, est le premier projet de chemin de fer électrifié en Afrique.

Le directeur général adjoint du bureau de projet de l'entreprise commune CCECC-CREC, Yang Anwei, a déclaré que le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti a été exploité avec succès pendant près de six ans, ce qui marque également la fin du contrat de service d'exploitation de la direction chinoise.

%

Selon lui, au cours des six dernières années d'exploitation, les revenus du transport ont augmenté de plus de 35 % chaque année. Pour le seul premier semestre 2023, les recettes ont augmenté de 76 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Cela montre que le chemin de fer Addis-Abeba - Djibouti joue un rôle important dans le développement socio-économique de l'Éthiopie et de Djibouti.

Le chemin de fer a apporté des avantages cruciaux à l'Éthiopie en transportant les marchandises importées et exportées par l'Éthiopie depuis et vers le port de Djibouti, en plus des passagers, a-t-il ajouté.

Il a souligné que le nombre de conteneurs de marchandises exportées par l'Éthiopie a augmenté chaque année au cours des six dernières années.

Selon le directeur général adjoint, les installations frigorifiques essentielles au transport des produits d'exportation tels que le boeuf, la viande, les légumes et le café seront déterminantes pour la croissance future du transport de marchandises dans le chemin de fer Éthiopie-Djibouti.

Le chemin de fer Éthiopie-Djibouti a un impact significatif sur le développement et les relations entre les peuples.

Le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti est un projet phare de la coopération Chine-Afrique dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route", a-t-il déclaré.

Les ports secs de Mojo et Dire Dawa, construits le long du chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti, ont été mis en service l'un après l'autre et le projet d'expansion du centre logistique de Mojo, qui est en cours de construction, a son propre impact sur le transport ferroviaire. Le chemin de fer est également essentiel pour stimuler les activités et le développement de la zone franche de Dire Dawa, a-t-on indiqué.

Toutes ces activités devraient accroître la contribution du chemin de fer au développement économique de l'Éthiopie, a déclaré le directeur général adjoint en exprimant son espoir que "les perspectives de développement futur de cette ligne ferroviaire sont très bonnes".

China Railway No.2 Engineering Group (CREGC), une filiale de China Railway Group Limited (CREC), le directeur général de la société internationale Hu Tianran a déclaré que le contrat de gestion des entreprises chinoises sera achevé cette année.

En travaillant ensemble et en transférant la responsabilité de l'exploitation et de la maintenance de l'infrastructure aux Éthiopiens, il a noté que "dans un avenir proche, nos amis éthiopiens pourront gérer l'ensemble du système comme nous l'avons fait au cours des cinq dernières années".

Il a ajouté que même si les contrats d'entretien et d'exploitation sont clôturés, l'entreprise continuera à fournir une assistance technique.

Le sommet du 10e anniversaire de l'initiative "la Ceinture et la Route" se tiendra en Chine la deuxième quinzaine d'octobre 2023, afin de discuter des réalisations de l'initiative et de convenir des futurs domaines de coopération