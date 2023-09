Afrique: Les dirigeants africains adoptent une position audacieuse sur la nécessité de disposer de véritables institutions multilatérales et de systèmes financiers internationaux

<strong>Addis Ababa — Les dirigeants des nations africaines se sont fait l'écho de la position collective adoptée lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU 78), soulignant la nécessité de réformer les institutions multilatérales et les systèmes financiers internationaux.

La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU 78) se déroule actuellement à New York.

Dans leurs messages, les dirigeants africains participant à l'assemblée se sont fait l'écho de plusieurs questions essentielles pour la paix et le développement du continent, notamment les effets du changement climatique, l'iniquité du système financier mondial, la pauvreté et les conflits.

Ils ont demandé à l'ONU de se réformer en identifiant ses lacunes et ont réclamé un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU.

Le président en exercice de l'UA, le président comorien Azali Assoumani, a déclaré que les Nations unies devaient entreprendre une profonde réforme structurelle, soulignant que l'Afrique avait le droit de participer sur un pied d'égalité aux organes décisionnels mondiaux.

Il a souligné que l'Afrique a le potentiel pour jouer un rôle clé dans la mise en œuvre effective des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, citant le fait que la population du continent devrait dépasser les 3 milliards d'habitants à la fin de cette année.

%

Cela nécessite une représentation équitable de l'Afrique dans les enceintes internationales, a souligné le président Azali Assoumani.

"L'Afrique veut faire des efforts pour protéger ses droits en ayant un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, car il s'agit d'une question d'équité et de réalisation de l'efficacité du multilatéralisme.

À cet égard, M. Assoumani a également félicité les membres du G20 d'avoir inclus l'Union africaine dans leur bloc.

Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a quant à lui souligné la nécessité d'institutions inclusives, représentatives et démocratiques, qui défendent les intérêts de toutes les nations.

"Nous avons besoin d'un engagement renouvelé en faveur d'un multilatéralisme fondé sur des règles claires et soutenu par des institutions efficaces.

Le moment est venu de procéder à une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies afin de donner un sens au principe de l'égalité souveraine des nations, a-t-il ajouté.

Selon le président Ramaphosa, la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies bénéficie d'un soutien de plus en plus large.

Il a également souligné que les intérêts de l'Afrique, continent qui fournit massivement des mines et d'autres matières premières à la communauté mondiale, devraient être garantis dans la pratique au sein du système financier international.

Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, M. Demeke Mekonnen, a déclaré que la réforme du Conseil de sécurité n'était pas un choix, mais une nécessité absolue, qui exige l'attribution de sièges permanents à l'Afrique, politiquement et moralement justifiée, ainsi qu'un Conseil de sécurité réformé et représentatif, adapté à l'objectif poursuivi.

"Un nouveau système mondial de sécurité collective qui respecte la souveraineté des États membres et prévient les conflits est vital. En tant que championne de longue date et participante active aux opérations de maintien de la paix mandatées par les Nations unies à travers le monde, l'Éthiopie souligne que la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies n'est pas un choix, mais une nécessité absolue. Nous avons besoin d'un Conseil de sécurité réformé et représentatif qui soit adapté à son objectif".

M. Demeke a également souligné la nécessité pour les Nations unies de fournir un soutien financier adéquat aux missions africaines de maintien de la paix et de renforcer les capacités nécessaires pour améliorer les activités d'application de la loi dans les différents pays.

Il a déclaré que l'Éthiopie estime que les sanctions unilatérales et les mesures économiques inappropriées imposées aux pays en développement devraient être levées sans aucune condition préalable, soulignant que de telles initiatives vont à l'encontre des principes et de la procédure des Nations unies.

Le président du Kenya, William Ruto, a déclaré pour sa part que le monde se dirigeait dans une direction tout à fait indésirable.

Il a déclaré que le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas apporté de solutions appropriées aux défis mondiaux actuels car sa structure n'est pas inclusive.

C'est pourquoi le président Ruto a souligné la nécessité d'avoir un organe multilatéral inclusif, déclarant que la poursuite du statu quo est inacceptable.

" C'est à ce moment-là que l'esprit affirmatif du multilatéralisme, de l'action collective internationale et de la solidarité mondiale est le plus nécessaire et devrait être atteint", a souligné M. Ruto.