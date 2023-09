Congo-Kinshasa: PSG - OM /Mbemba - « On n'a pas respecté le club »

Chancel Mbemba est déçu et ne le cache pas. Après la gifle reçue par l'Olympique de Marseille dimanche contre le PSG (4-0) en match de clôture de la 6e journée de Ligue 1, le défenseur central congolais a affiché toute sa frustration après ce résultat qui, d'après lui, n'honore pas l'OM.

Pour Mbemba, le niveau de jeu présenté par l'équipe n'a simplement pas été à la hauteur.

« On a manqué de caractère on est déçu. On va continuer à travailler pour les prochains matchs et mouiller le maillot. On n'a pas respecté le club, on assume », a-t-il confié en zone mixte.

D'après Chancel Mbemba, le résultat du match ne signifie pas forcément que le PSG était trop fort.

« Le PSG était-il trop fort ? Non, non. Comme je l'ai dit on a manqué de caractère, ça fait mal mais on va travailler en vue de la suite. C'est dommage, on ne va pas bien dormir, c'est le derby... On dit à tous les supporters qu'on en est conscient et qu'on va continuer à défendre le club », a commenté l'international congolais.