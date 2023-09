Afrique de l'Ouest: L'Assemblée Nationale réaffirme le renforcement de la coopération avec le Parlement de Guinée-Bissau

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale d'Angola, Carolina Cerqueira, a réaffirmé dimanche, à Luanda, la détermination et la volonté de renforcer l'amitié et la coopération entre les parlements angolais et guinéen.

Dans un message adressé à son homologue de Guinée-Bissau, Domingos Simões Pereira, dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, Carolina Cerqueira exprime le souhait de voir les deux parlements à s'affirmer de plus en plus comme une plate-forme forte de consultation politique et diplomatique et d'échange dans divers domaines, au nom de la justice et de la paix.

Selon la leader du Parlement angolais, le fait que le Secrétariat Permanent de l'AP/CPLP soit basé à Luanda, dans les locaux du Parlement angolais, sur la base des décisions prises récemment lors de la XIIe Assemblée Parlementaire de la CPLP, rendra la coopération institutionnelle plus forte au niveau parlementaire.

Carolina Cerqueira espère également que les députés de Guinée-Bissau seront les interprètes des aspirations de paix, de stabilité, de progrès et de bien-être social, contribuant à ce que l'État de droit et la démocratie soient la plus haute prérogative de l'intérêt national de population de Guinée-Bissau.