Angola: Le Président de la République réunit le Conseil National de Sécurité

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, en tant que Commandant en chef, préside lundi, à Luanda, la deuxième réunion ordinaire du Conseil national de sécurité.

Selon un communiqué de presse auquel l'Angop a eu accès dimanche, la réunion abordera la situation politico-militaire, de sécurité publique et des droits de l'homme du pays.

L'ordre du jour comprend également l'examen du projet de loi sur la sécurité nationale, entre autres questions liées aux services de renseignement et de sécurité de l'État.

Le Conseil National de Sécurité est composé de 23 membres, à savoir la Vice-présidente de la République, les présidents de l'Assemblée Nationale, de la Cour Suprême, de la Cour Constitutionnelle, de la Cour Suprême Militaire, du Procureur Général de la République, du Ministre de État et Chef de la Maison Militaire du Président de la République.

Le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, le ministre d'État pour la Coordination Économique, la ministre d'État chargée des Affaires sociales, ainsi que les ministres de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, de l'Intérieur, des Relations Extérieures, Finances, de l'Administration du Territoire et de la Justice et Droits de l'Homme font également partie du Conseil National de Sécurité.

Le Conseil comprend également le chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), le commandant général de la police nationale, le chef du Service national d'information et de sécurité, le chef du Service militaire de renseignement et de sécurité, le directeur général du Service de renseignement extérieur, l'inspecteur général de l'Administration d'État et le directeur général du Service d'Investigation criminelle.

Des membres invités et un groupe technique composé d'autres entités impliquées dans le domaine de la sécurité nationale participent également à la réunion.