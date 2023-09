Tunisie: Ligue 1 / 5e journée - Groupes A et B - CSS-EST (0-1) - Yan Sasse, un but en or !

Sasse a été bien efficace sur l'action du but

Le Brésilien a ouvert son compteur sous les couleurs «sang et or», offrant ainsi une précieuse victoire à l'Espérance qui pique au CSS son leadership du groupe B qu'elle partage désormais avec l'USM.

CSS : Gaâloul, Nasraoui, Ghram, Mhadhbi (K. Hammami 54'), Saihi, C. Hammami (Zaidi 81'), Kanté, N. Camara (Gnaly 68'), F. Camara, Berenger (Aifia 81') et Habboubi (Haj Hsan 68').

EST : Memmiche, Tougai, Meriah, Bouchniba, Ben Hamida, El Ayeb, Tka, Derbali, Sasse (Amamou 90'=9), Ghacha (Ouahabi 89')et Ben Hammouda (Sowe 63').

Expulsion : Mohamed Amine Tougai (90'+3).

Restant sur une défaite à Métlaoui, le CSS a reçu hier après-midi l'EST dans la perspective d'éviter un nouveau faux pas. Les "Sang et Or" aspiraient, eux, à rester sur leur lancée en alignant la passe de deux, de préférence par la manière qui leur a fait défaut jusque-là.

Sauf que la pression du résultat était telle qu'elle a pesé lourdement sur les 22 acteurs durant la première période de jeu. Un jeu concentré au niveau de l'entrejeu, un compartiment que les deux protagonistes ont cherché à maîtriser, et un engagement physique à la limite de l'agressivité par moments, ont empêché les attaquants de percer dans les 30 derniers mètres.

%

Par ailleurs, il a fallu attendre la 21' de jeu pour pouvoir assister, enfin, à la première véritable occasion du match quand Ben Hamida se faufila sur la gauche avant de centrer sur la dernière ligne pour Ben Hammouda dont la reprise de la tête passa légèrement à côté des filets.

Sept minutes plus tard, on assista à la première tentative des Sfaxiens : un coup franc tiré à la limite des 16 mètres de Saihi pour Nasraoui. Un tir mal cadré et le ballon termina sa course en dehors du terrain, bien loin de Nasraoui.

Et ce n'est que vers la fin de la période initiale qu'on assista, enfin, à la première occasion dangereuse des locaux : Hammami dribbla les deux défenseurs axiaux adverses avant d'adresser un tir dégagé en corner par Memmiche (39').

Au terme d'une mi-temps marquée par un engagement physique, sans plus à cause des calculs tactiques, que les deux protagonistes rejoignent les vestiaires pour la pause mi-temps sur un nul vierge.

L'opportunisme des visiteurs...

En deuxième mi-temps, les deux entraîneurs ont opéré des changements qui allaient apporter une plus-value à l'animation offensive. En conséquence, les débats sont devenus beaucoup plus intéressants à suivre avec à la clef de vraies occasions de but de part et d'autre, à l'image du tir cadré et puissant de Moussa Kanté qui tenta de lober un Amanallah Memmiche aux aguets (50').

Sept minutes plus tard, on assista à un ratage monstre de Ghacha qui, seul face au portier sfaxien, tira lamentablement à côté (57').

A la 65', Yan Sasse tenta un tir croisé qui frôla légèrement le côté gauche des filets de Gaaloul.

Ce même Yan Sasse allait changer la donne quelques minutes après. Suite à une longue passe en profondeur de Memmiche et une pichenette de Ghacha, Yan Sasse dribbla les défenseurs adverses avant d'adresser un tir puissant et cadré qui laissa Gaâloul perplexe (82'). Un but assassin !

En effet, les Sfaxiens ne sont pas parvenus à revenir dans le match malgré les neuf longues minutes du temps additionnel. Grâce à cette victoire, l'EST pique le leadership au CSS. Un leadership qu'elle partage désormais avec l'USM. Quant à Yan Sasse, c'est un but en or qu'il a signé hier à Sfax. Un but qui lui permet d'ouvrir son compteur et qui met en valeur ses qualités intrinsèques.