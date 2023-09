Sénégal: Sadio Mané et compagnie muets, Diaw, Diarra et Yade de la Ligue 2 française décisifs

Dakar — Les internationaux sénégalais Sadio Mané, Mbaye Niang, et Mame Baba Thiam, buteurs la semaine dernière, sont restés muets devant les buts ce week-end, pendant que El Hadji Diaw, Mamadou Diarra et Papa Yade de la Ligue 2 française ouvraient leurs compteurs buts.

Les internationaux sénégalais des premières divisons de football d'Arabie Saoudite, de France, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et d'Angleterre n'ont pas marqué en championnat.

C'est en Ligue 2 française que les Sénégalais se sont montrés décisifs. A Laval, le défenseur El Hadji Diaw a inscrit son premier but de la saison à la 62e mn. Son équipe a gagné 2-1, contre Guingamp.

Son compatriote de Grenoble Mamadou Diarra s'est aussi illustré en marquant, lors de la victoire 2-1 contre Quevilly-Rouen. L'unique but de Quevilly-Rouen est l'oeuvre de Pape Yade. Beaucoup moins chanceux, Abdoulaye Ndiaye (Troyes) a marqué contre son camp face à Auxerre, lors de défaite, 2-1.

Assane Diousse (Auxerre), Mouhamed Diop (Troyes), Mamadou Mbow (Paris FC), le gardien de but Bingourou Kamara et Henry Saivet (Pau FC), Ibrahima Niane et Joseph Lopy (Angers) ont disputé des match durant le week-end.

En Arabie Saoudite, Sadio Mané d'Al-Nassr est sorti à la 83e mn du match gagné, 4-3, contre Al Ahli SC d'Édouard Mendy. Les autres sénégalais de la Saudi Pro League, Kalidou Koulibaly d'Al -Hilal et Habib Diallo d'Al-Shabab ont joué respectivement contre Damac (1-1) et Al Hazem (4-1).

En Ligue 1 française, Krepin Diatta et Ismaila Jacobs de Monaco, Ibrahima Baldé (Nice), Lamine Camara, Cheikh Sabaly et Malick Mbaye de Metz, Mory Diaw (Clermont), Arouna Sangante ont joué ce week-end.

Par contre le gardien sénégalais de Lorient Alfred Gomis et ses coéquipiers de club Bamba Dieng et Formose Mendy (blessés), Aboubacar Lo et Pape Amadou Diallo de Metz, Nampalys Mendy (Lens) et Massamba Ndiaye (Le Havre) n'ont pas joué.

Rentré en deuxième période du Classique, Paris Saint-Germain-Olympique de Marseille, l'attaquant de l'OM Illiman Ndiaye n'a pas pu éviter la lourde défaite de son équipe, 0-4. Pape Gueye (suspendu) et Ismaila Sarr (blessé) n'ont pas participé à ce match.

En Espagne, Amath Ndiaye (Majorque), Dion Lopy (Almeria), Pathé Ciss (Vallecano), Famara Diédiou (Granada) ont foulé la pelouse.

Par contre, Youssouf Sabaly de Bétis est toujours absent pour blessure.

En Angleterre, Fodé Ballo-Touré est resté sur le banc de Fulham, lors du match nul, 0-0, contre Crystal Palace. A Nottingham Forest, Moussa Niakhaté était titulaire lors de la défaite contre Manchester City, 2-0. Son coéquipier Cheikhou Kouyaté est resté sur le banc.

Idrissa Gana Gueye a joué sa septième titularisation avec Everton, lors de la première victoire de la saison du club contre Brentford, 3-1, samedi.

Pape Matar Sarr a joué l'intégralité du derby du nord de Londres entre son équipe Tottenham et Arsenal. Les deux équipes se sont quittées sur un nul, 2-2.

En difficulté avec Chelsea, Nicolas Jackson a vécu une quatrième défaite avec son équipe. Sorti à la 67e mn, il n'a rien pu contre le revers des Blues face à Aston Villa, 0-1. Le Sénégalais arrivé en fin juin à Chelsea n'a encore inscrit qu'un seul but.

En Allemagne, Bouna Sarr du Bayern Munich était encore sur le banc, lors du festival de son équipe,7-0, contre Bochum, samedi.

En Italie, Boulaye Dia de Salernitana, blessé n'était pas sur la pelouse, lors du nul, 1-1, contre Frosinone.

En Turquie, Mbaye Niang d'Adanademirspor, titulaire, est sorti à la 56ème mn du match perdu contre Kasimpas, 2-1. Ses compatriotes de Kayserispor, Mame Baba Thiam et Ousseynou BA de Basaksehir ont joué et perdu sur le même score, 2-1, contre respectivement Bekistas et Galatasaray.

Philippe Pulain Keny, l'autre sénégalais de Basaksehir est resté sur le banc de même que Mame Faye de Rizespor. Papy Djilobodji de Gaziantep a gagné,2-0, contre Istanbulspor, d'Alassane Ndao.

En Belgique, Youssou Badji de Charleroi a joué pendant 20 mn lors du match gagné face à Courtrai. Noah Fadiga (La Gantoise) et Pape Demba Diop (Zulte-Waregem ) étaient sur le banc.