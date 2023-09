Maroc: Hydrogène vert - Le Maroc consolide sa position de 'partenaire privilégié' de l'UE

Madrid — Le Maroc, qui accorde une grande importance au développement de la filière de l'hydrogène vert, consolide, de plus en plus, sa position de "partenaire privilégié" de l'Union européenne et attire davantage d'investissements, indique, lundi, le média électronique espagnol "El Orden Mundial" (EOM), une référence dans l'analyse de l'actualité internationale.

"Le Maroc est en passe de conforter sa position de partenaire privilégié de l'Union européenne, d'attirer des investissements et de signer des accords pour se connecter au futur marché européen de l'hydrogène propre", relève le portail espagnol dans un article sous le titre "Le plan du Maroc pour devenir la nouvelle puissance énergétique".

En tant que "future puissance productrice" et "plaque tournante régionale" de l'énergie, le Maroc a déjà lancé sa première usine de production d'hydrogène alimentée par l'énergie solaire et se projette comme "un futur grand producteur", fait-on valoir.

Et d'ajouter que ces projets et sa proximité avec l'Europe, en pleine transition énergétique, ont déjà placé le Maroc sous les feux de la rampe pour devenir "un hub énergétique régional".

Avec l'hydrogène vert, le Maroc opte pour "l'une des stratégies énergétiques les plus complètes d'Afrique du Nord", fait observer OEM.

Afin de placer le Maroc dans le club des pays à fort potentiel dans cette filière d'avenir et répondre aux multiples projets portés par des investisseurs et leaders mondiaux, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait donné, en novembre 2022, Ses Hautes instructions à l'effet d'élaborer, dans les meilleurs délais, une "Offre Maroc" opérationnelle et incitative, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière de l'hydrogène vert au Maroc, qui comprend, outre le cadre réglementaire et institutionnel, le schéma des infrastructures nécessaires.