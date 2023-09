Afrique de l'Ouest: Promotion de l'inclusion et de la médiation - Le Burkina Faso partage son expérience aux Nations unies

New York (Etats-Unis) — La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Olivia Rouamba, a pris part, le jeudi 21 septembre 2023, à la 13e réunion ministérielle du Groupe des amis de la médiation à New York.

Face aux différentes crises de diverses natures qui minent le monde, le Système des Nations unies ambitionne de trouver des voies et moyens pour s'en débarrasser. Pour parvenir à cette fin, il a tenu, le jeudi 21 septembre 2023, à New York, à son siège, la 13e réunion ministérielle du Groupe des amis de la médiation, en marge de l'Assemblée générale.

Organisée autour du thème : « Inclusion et appropriation dans la médiation », cette rencontre à laquelle a participé la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Olivia Rouamba, a mis le focus sur les pays en difficulté afin de voir comment aider ces pays pour une sortie de crise durable.

Devant ses pairs, elle a fait savoir que le Burkina Faso reconnaît la valeur d'une médiation et d'un dialogue inclusif pour construire la paix face à la montée de la violence et de l'instabilité dans certaines parties du pays. « Nous croyons qu'il est essentiel d'intégrer diverses perspectives pour identifier des solutions adaptées aux réalités locales », a déclaré Olivia Rouamba.

%

S'agissant de médiation et de promotion de l'inclusion, la ministre en charge des affaires étrangères a soutenu que le Burkina Faso implique les dirigeants communautaires, les groupes de femmes, les représentants de la jeunesse et les acteurs de la société civile dans des initiatives visant à résoudre les conflits locaux et à prévenir le recrutement d'extré-mistes.

Toutefois, a reconnu Olivia Rouamba, si cette démarche de médiation s'est révélée prometteuse, des efforts supplémentaires restent encore à faire pour éliminer les obstacles à une véritable inclusion. Ce, d'autant plus que, a-t-elle ajouté, les femmes sont sous-représentées dans les processus formels.

«Dans des pays comme le Burkina Faso, confrontés à des niveaux de violence alarmants, des efforts de médiation sont nécessaires de toute urgence pour désamorcer le conflit tout en jetant les bases d'une consolidation de la paix à long terme », a insisté Olivia Rouamba.

Tout en saluant les efforts en cours visant à renforcer les capacités de médiation, elle a dit attendre ce que les Nations unies peuvent apporter pour compléter, le plus efficacement, les efforts nationaux de promotion de l'inclusion et faire progresser une paix durable. -