Sénégal: Présidentielle 2024 - Les femmes de la plateforme PENC officialisent le parrainage du candidat Ndiack Lakh

Les femmes de la plateforme PENC ont procédé ce samedi 23 septembre, au lancement officiel du parrainage de leur candidat Ndiack Lakh. Le parrainage citoyen ou des élus constituant une des étapes les plus périlleuses et décisives pour les candidats à la magistrature suprême d'espérer faire partie parmi les candidats retenus à l'élection présidentielle du 25 février 2024, Aminata Diallo et ses camarades se veulent très rassurantes quant à l'atteinte du nombre de parrains demandé pour leur candidat pour pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais. Sur un objectif fixé à vingt mille ici, à Dakar, les femmes du parti PENC affirment avoir presque atteint les onze mille parrains.

La question de savoir comment comptent-elles s'y prendre, quant on sait que le parrainage a toujours été un casse-tête pour beaucoup de candidats. Mme Diallo, la responsable des femmes de la plateforme se veut très rassurante quant à l'atteinte de leur objectif. Et d'indiquer : « Nous allons y croire seulement et se battre comme tout le monde. Nous avons commencé depuis très longtemps. A l'heure où, nous sommes, nous devons dépasser les onze mille parrains. Donc, sur un objectif de vingt mille parrains déjà fixé dans la région de Dakar, nous avons presque atteint les onze mille. »

Quant à la représentation du parti au niveau national, la responsable des femmes du parti de Ndiack Lakh affirment que leur parti est bien représenté à l'intérieur du pays. « Le parti PENC se porte bien au niveau national. En tout cas, on a presque partout des militants, notamment à Ziguinchor, Vélingara, Tambacounda, jusqu'à Saint-Louis », a assuré la responsable des femmes du parti Ndiack Lakh.

Ainsi, après ce lancement officiel du parrainage, ces femmes de la plateforme PENC entendent poursuivre leurs tournées déjà entamées au niveau national et interrompues entre-temps par les récents événements qui se sont produits les mois derniers au Sénégal. Et de souligner : « On avait commencé déjà les tournées, mais on a été interrompu par les récents événements qu'on a vécu dans le pays, les mois derniers. Par contre nous allons continuer ces tournées au niveau de l'intérieur du pays. »

A l'endroit des militants du parti, Mme Aminata Diallo les appelle à faire confiance au leader du parti PENC. « L'appel que je fais à l'endroit des militants, c'est de croire en Ndiack Lakh, en sachant qu'il a de l'expérience et les compétences comme tout bon candidat qui veut diriger ce pays. Il faut qu'ils serrent bien les ceintures et de faire correctement le travail, en multipliant le porte à porte », invite-elle à l'endroit des militants du parti.