Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur- L'Université de Bondoukou ouvre ses portes le 02 octobre 2023

La nouvelle université de Bondoukou accueillera le 02 octobre 2023, la rentrée universitaire 2023-2024. Déjà, la 9e université publique du pays affiche ses ambitions. Elle se veut une université d’excellence, d’innovation et ouverte sur le monde. Pour bâtir sa réputation, cette université met en avant ses filières porteuses et la qualité de ses installations. Rapporte le Cicg.

Dans la ville aux mille mosquées, un nouveau temple du savoir ouvre ses portes. L’université de Bondoukou, la neuvième université publique accueille cette année ses premiers bacheliers après celle de San Pedro ouverte en 2021. Elle ouvrira avec 510 étudiants. 3000 étudiants seront appelés pour suivre différents parcours de formation. Pour les étudiants qui la fréquenteront, elle propose des enseignements en phase avec les défis du développement durable. Ajoute la source officielle.

Et pour bâtir sa réputation, l’université mise sur l’attractivité de ses filières de formation innovantes et à forte employabilité.

L’ouverture de l’université de Bondoukou se veut une autre preuve de l’engagement du gouvernement en faveur d’un enseignement supérieur de qualité. On se souvient qu’en décrétant 2023 année de la jeunesse, le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a promis de renforcer et accélérer le dispositif d'accompagnement des jeunes à travers de nombreuses actions. Il s’agit entre autres de l’amélioration de l'employabilité du système de formation professionnelle et universitaire.

%

L'Université de Bondoukou qui est une université thématique s’inscrit dans cette exigence. Elle va s’appuyer sur les spécificités de la région. L’institution vise à développer des offres de formation adaptées aux besoins de l’économie nationale.

L'Université de Bondoukou compte une École entre autres l’École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme (ENSAU) et cinq Unités de formation et de l’Institut d’art, d’histoire et d’archéologie (IAHA).

Pour la première année académique, les activités démarrent avec71 enseignants (55 nouveaux assistants et 16 anciens par mutation interne). Aux enseignants, s’ajoute le personnel administratif et technique au nombre de 21 agents. Afin d’assurer la performance de ces ressources humaines et garantir la qualité de la formation, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers le Programme de décentralisation des universités (PDU), a ouvert le 18 septembre 2023, un programme de formation pour renforcer leurs capacités en Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), en pédagogie et en culture managériale. Avant ce programme de formation, un séminaire avait été organisé du 13 au 15 juillet 2023 à Grand-Bassam pour valider les curricula de formation.

Parmi les parcours retenus, l’École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme (ENSAU) suscite un grand intérêt. L’université a déjà reçu les dossiers de candidature des bacheliers souhaitant suivre les cours d’architecture et d’urbanisme. A l’issue du processus de sélection,30 candidats ont été retenus pour l’école d’architecture et 30 candidats pour l’école d’urbanisme.

Construit sur une superficie de 305 hectares, le développement de cette université se fera en 4 phases. A terme, elle accueillera 20 000 étudiants. Pour les populations, la construction de cette université est un rêve qui se réalise. Elle va régler la question de l’orientation des bacheliers de la région et surtout leur permettre de poursuivre leurs études dans d’excellentes conditions.

Cette université s’inscrit dans le cadre du déploiement du Programme de Décentralisation des Universités (PDU). L’objectif principal est d’accélérer le développement des investissements en milieu universitaire public ivoirien. Le PDU travaille également à doter chaque capitale régionale d’une université.

La première pierre de l’université de Bondoukou a été posée en décembre 2019 par le Premier ministre d’alors, Amadou Gon Coulibaly.

De 2015 à 2023, ce sont quatre nouvelles universités qui ont été ouvertes. Il s’agit de l’université virtuelle créée le 9 décembre 2015, de l’université de Man ouverte en février 2016, de l’Université de San Pedro dont les activités ont démarré en octobre 2021 et la dernière-née celle de Bondoukou qui ouvre en octobre 2023.

Bamba Moussa