Congo-Kinshasa: Le CICR ferme ses bureaux de Kalemie et Lubumbashi pour recentrer ses efforts dans les Kivu et l'Ituri

communiqué de presse

Kalemie (CICR) - À la suite de l'amélioration du contexte sécuritaire et une relative accalmie dans le sud-est de la République démocratique du Congo (RDC), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) va fermer le 30 septembre 2023 ses bureaux de Kalemie dans le Tanganyika et de Lubumbashi dans le Haut-Katanga.

La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo (CRRDC) continuera à servir les populations dans les zones concernées par ces fermetures. Le CICR réorientera ses ressources et interventions vers les provinces d'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, où il est présent depuis plus de 30 ans. On observe dans ces provinces une intensification des conflits armés et une augmentation significative des conséquences humanitaires.

La sous-délégation de Kalemie, ouverte à l'origine à Lubumbashi en 1995, a permis au CICR de protéger et d'assister les populations affectées par les conflits armés et la violence dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika.

En 30 ans de présence, le CICR a concentré ses efforts sur la sensibilisation des porteurs d'armes au droit international humanitaire (DIH), la visite des personnes privées de liberté, l'évacuation et la prise en charge des personnes blessées par armes, la construction de points d'eaux et la réhabilitation de centres de santé.

En collaboration avec la CRRDC, nous avons également réuni des milliers de familles séparées par la violence armée et distribué nourriture, semences et biens essentiels aux communautés vulnérables.

« Dans la province du Haut-Katanga, les conséquences humanitaires des conflits armés et autres situations de violence ont fortement diminué ces dernières années. Dans le Tanganyika, depuis le deuxième semestre de 2022, nous avons aussi observé une relative accalmie », explique Wannes Carlier, chef de la sous-délégation du CICR à Kalemie.

« Le recentrage de nos activités, principalement en Ituri et dans le Nord-Kivu, se justifie par la recrudescence des affrontements armés qui ont des conséquences humanitaires considérables sur la population civile et où nombre d'organisations humanitaires ont vu leur accès limité par la violence en cours », conclut-il.

Même si ses bureaux seront fermés dans les villes de Kalemie et Lubumbashi, le CICR continuera à suivre la situation humanitaire dans le nord de la province du Tanganyika grâce à une équipe basée à Uvira, dans la province du Sud-Kivu, tout en poursuivant son partenariat opérationnel avec la Croix-Rouge de la RDC dans la région de l'ex-Katanga, au sud-est du pays.