Niger: Le départ des soldats français devrait se faire sous trois mois

La situation n'était plus tenable. À l'issue d'un bras de fer de deux mois avec le régime militaire nigérien, le président Emmanuel Macron a fini par annoncer dimanche le retour à Paris de l'ambassadeur à Niamey et le retrait du Niger des troupes françaises « d'ici la fin de l'année ». Le point sur le rapatriement des 1 500 soldats français présents au Niger.

Une rigoureuse planification, ce sera la clé d'un départ du Niger en seulement trois mois. Du côté des militaires français, on rappelle que depuis quelques semaines déjà, des contacts ont été pris avec leurs homologues nigériens pour préparer ce retrait. Les 200 soldats stationnés à Ouallam, dans le Liptako nigérien, vont dans un premier temps rejoindre la base aérienne projetée de Niamey, épicentre de la présence française. Grâce à des ponts aériens, il sera ensuite relativement aisé de rapatrier les troupes enFrance.

En revanche, pour désengager les éléments lourds comme les véhicules de combat, les aérogares mobiles, les hélicoptères et les stocks, les logisticiens de l'armée française vont devoir organiser d'importants convois terrestre pour rejoindre les ports de Cotonou ou d'Abidjan. Ils rejoindront ensuite la France par bateau car il n'est pas prévu de redéployer du matériel dans d'autres bases militaires françaises en Afrique.

Les hommes du génie sont désormais rompus à ces grands déménagements. En 2022, la force Barkhane - 4 500 hommes - était parvenue à quitter le Mali en six mois. Un véritable défi logistique qu'il va falloir renouveler même si cette fois, l'empreinte militaire est plus faible et les distances plus courtes.

Le Tchad, dernier ancrage des militaires français au Sahel

À l'été 2022, ce départ de la force Barkhane du Mali avait déjà presque soldé la présence militaire française au Sahel car les 4 500 soldats qui y étaient engagés avaient tous rejoints la France. Au Niger, le nombre de militaires français n'a jamais dépassé 1 500 hommes, essentiellement stationnés sur la Base aérienne 101 de Niamey. Un détachement largement composé d'aviateurs et de techniciens pour servir trois mirages 2000 et 6 drones reaper.

Néanmoins, la France demeurait le seul pays à proposer aux autorités nigériennes un partenariat de combat : les militaires français étaient au service des forces armées nigériennes qui planifiaient seules les opérations. Ainsi, sur le terrain, 200 soldats français se relayaient tous les quatre mois à Ouallam dans le Liptako pour sécuriser la frontière avec le Mali avec les forces nigériennes.

Contrairement aux français, les militaires italiens, allemands, et américains présents au Niger n'ont toujours fait que de la formation. Les militaires américains font également voler leurs drones depuis la base d'Agadez, mais pour leur propre compte.

Avec ce départ de Niamey acté, le Tchad reste donc le dernier ancrage des militaires français au Sahel. Avec 1 000 hommes, une base aérienne et un état-major à Ndjamena et un champ d'observation qui désormais se limite au fuseau est sahélien.

Pour la société civile nigérienne, un retrait des militaires qui aurait pu se faire depuis longtemps

Pour le Conseil national pour la sauvegarde pour la patrie (CNSP), la double annonce d'Emmanuel Macron est une « nouvelle étape vers la souveraineté du Niger », « un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien ». Des réactions aussi dans la société civile, le secrétaire général de l'association Alternative espaces citoyens, Moussa Tchangari, considère notamment que la décision de retirer les soldats français aurait pu être prise depuis longtemps.

« Cette présence militaire n'a pas donné de résultats et elle est rigoureusement dénoncée à travers des manifestations, des écrits, etc. Donc, il fallait arrêter ça. D'autant plus que le résultat aujourd'hui, c'est que les groupes armés sont montés plus ou moins en puissance dans l'ensemble de la région. Le résultat, c'est aussi que cette crise sécuritaire a ouvert la voie au retour au pouvoir des armées dans l'ensemble des pays de la région. Donc, à partir de ça, on peut dire que c'est comme un échec complet. Finalement, ce sont les efforts de démocratisation qui ont été initiés qui se clôturent. Et voilà, une nouvelle ère qui s'ouvre, c'est celle des régimes militaires qui vont être en face de groupes armés qui cherchent également à prendre le pouvoir et à installer un autre ordre. C'est ça finalement le bilan de cette présence militaire ».