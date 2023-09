Afrique du Nord: Inondations en Libye - Huit responsables en détention provisoire pour «négligences et mauvaise gestion»

En Libye, le procureur général de Tripoli a ordonné la mise en détention provisoire de huit responsables qui travaillent dans le secteur des barrages et de l'eau. Une décision qui fait suite à la catastrophe de Derna. Il y a deux semaines, deux barrages submergés par des pluies torrentielles avaient cédé, dévastant cette ville de l'est. Les rescapés dénoncent négligence et corruption.

C'est dans le cadre de l'enquête ouverte sur la rupture de deux barrages ayant entraîné les inondations meurtrières que le bureau du procureur général de Tripoli a placé huit responsables en détention provisoire pour « négligences et mauvaise gestion » entre autres, selon le communiqué divulgué ce 25 septembre. Huit autres employés moins importants ont été également incarcérés.

Le maire de Derna, Abdel-Moneim al-Gaithi, déjà démis de ses fonctions, fait partie des personnes emprisonnées, ainsi notamment que l'ancien président du département des ressources hydrauliques et son successeur.

Le responsable de l'entretien a également été incarcéré. Selon le communiqué du procureur, la société turque chargée de l'entretien du barrage n'a pas rempli son cahier des charges malgré les sommes faramineuses versées. Dans une étude en novembre 2022, l'ingénieur et universitaire libyen Abdel-Wanis Ashour avait mis en garde contre le risque d'une catastrophe. Mais les autorités du pays n'avaient rien fait.

La semaine dernière, des manifestants ont incendié la maison du maire Abdulmenam al-Ghaithi et l'administration de l'est du pays a déclaré qu'il avait été suspendu et que l'ensemble du conseil municipal avait été limogé.

Les inondations ont fait des milliers de morts et des milliers de personnes sont portées disparues, des bâtiments entiers ayant été emportés par la mer. Les équipes de secours internationales poursuivent leurs efforts pour retrouver les corps sous les décombres et dans le port de la ville, mais les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent.