Afrique: Coopération - Plus de 90 pays prennent part au Forum de « la Ceinture et la Route »

La Chine organise en octobre, à Beijing, le troisième Forum relatif au dixième anniversaire du lancement de l'initiative de « la Ceinture et la Route » pour la coopération internationale.

D'après la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, des représentants de plus de 90 pays ont confirmé leur participation. Parmi eux figurent des chefs d'Etat, des ministres et d'autres représentants des pays partenaires de l'Initiative « la Ceinture et la Route » ainsi que des hommes d'affaires, des groupes de réflexion et de la société civile, qui soutiennent « activement » et participent à cette coopération.

Profitant de l'occasion du forum, la Chine a promis travailler avec la communauté internationale pour partager les expériences, approfondir les échanges et renforcer la coopération, et diriger la construction conjointe de haute qualité de cette initiative.

Rappelons qu'en 2013, lors de ses différentes visites au Kazakhstan et en Indonésie, le président chinois, Xi Jinping, a proposé successivement de construire conjointement la Ceinture économique de la Route de la soie et la Route de la soie maritime du 21e siècle et l'initiative « La Ceinture et la Route », ouvrant ainsi un nouveau chapitre de la coopération internationale.

Comme son nom l'indique, l'initiative de « La Ceinture et la Route » comprend à la fois la « Ceinture économique de la Route de la soie » et la « Route de la soie maritime du XXIe siècle ».

En effet, la Ceinture et la Route offre une plateforme permettant aux pays du monde entier de saisir les opportunités. Elle marque le début d'une nouvelle ère du multilatéralisme, générant d'importantes opportunités d'emploi pour les pays aux ressources limitées et accélérant leur croissance, grâce au caractère inclusif et ouvert du projet.

À ce jour, plus de cent cinquante pays et trente-deux organisations internationales se sont alignés sur « La Ceinture et la Route ». La Chine collabore avec eux pour diversifier les investissements, combler les déficits de financement et améliorer les projets d'infrastructures et d'énergie. Les données officielles révèlent que « La Ceinture et la Route » a recueilli près de mille milliards de dollars d'investissements dans plus de trois mille projets de coopération.

Dans le rapport d'activité du gouvernement de 2023, le Premier ministre chinois, Li Keqiang, a souligné qu'au cours des cinq dernières années, la Chine avait fait « de solides progrès dans la construction conjointe de l'initiative de La Ceinture et de la Route ». Selon les données publiées par le ministère chinois du Commerce, de 2013 à 2022, le volume des échanges de marchandises entre la Chine et les pays membres de l'initiative de « La Ceinture et la Route » a presque doublé, passant de 1040 milliards à 2070 milliards de dollars, et enregistrant une croissance annuelle moyenne de 8%. Les investissements bilatéraux entre la Chine et ces mêmes pays ont dépassé 270 milliards de dollars.

Le député à l'APN et président de l'Université du Liaoning, Yu Miaojie, a déclaré qu'à partir de cette année la proportion du commerce entre la Chine et les pays membres de l'initiative de « La Ceinture et la Route » devrait se stabiliser à environ 30% du commerce global du pays, tandis que « la construction de l'initiative deviendra le point culminant de la croissance de la politique de commerce extérieur de la Chine ».

« Les liens économiques et commerciaux entre le nord-est de la Chine et la Mongolie, la Russie, le Japon et la Corée du Sud doivent être renforcés pour former un nouveau modèle d'ouverture avec une portée plus large, des domaines plus vastes et un niveau plus profond », a-t-il suggéré.

En fin 2022, les investissements cumulés des entreprises chinoises dans les zones de coopération économique et commerciale à l'étranger construites dans les pays partenaires de l'initiative de « La Ceinture et la Route » avaient atteint 57,13 milliards de dollars, créant 421 000 emplois pour la populations locale.