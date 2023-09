Egypte: Le Président Al-Sissi rencontre le président des ÉAU à Abou Dhabi

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré, le 18/9/2023, à Abou Dhabi, Son Altesse le Cheikh Mohammed ben Zayed, Président des Émirats arabes unis.

Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que les deux chefs ont exprimé leur fierté des relations fraternelles entre l'Égypte et les Émirats, au niveau des deux directions et des deux peuples frères, ce qui se traduit par la coordination étroite entre les deux pays dans le but de soutenir la stabilité de la région arabe, en particulier à ce stade où les défis se multiplient aux niveaux international et régional.

La réunion a également discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales à différents niveaux, notamment en ce qui concerne la dynamisation de la coopération économique, les investissements conjoints et les échanges commerciaux, ainsi que le renforcement de la collaboration dans de nombreux domaines de développement, afin de réaliser les intérêts des deux peuples frères.

De même, M. le Président a félicité la réalisation des Émirats arabes unis dans le domaine spatial en entreprenant la plus longue mission spatiale réalisée par un astronaute arabe, souhaitant aux ÉAU et à leur peuple frère plus de progrès et de prospérité.

Le porte-parole officiel a ajouté que les derniers développements de la situation régionale et les questions d'intérêt commun ont également été examinés, ainsi, les deux dirigeants sont convenus de poursuivre les efforts communs pour promouvoir le règlement des crises de la région, d'une manière qui tient compte des intérêts des peuples arabes et renforce la solidarité arabe, tout en assurant la stabilité et la prospérité dans la région.

D'ailleurs, la réunion a abordé les discussions sur la Conférence des États parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, "COP28", que

Dubaï accueillera à la fin de cette année, dans le but de bénéficier de l'expérience réussie de l'Égypte à la session précédente, "COP27", à Charm Al-Cheikh, en s'appuyant sur les résultats obtenus, afin de donner une impulsion à l'action climatique commune au niveau international, de manière à préserver les ressources environnementales au profit de l'humanité.