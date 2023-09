Tunisie: Investissement - Les hommes d'affaires et le rendez-vous avec l'Histoire

Ce n'est point une chasse aux hommes d'affaires, non plus une cabale contre les fortunes, qui s'opère en Tunisie, mais plutôt une refondation des rapports entre l'Etat et les opérateurs économiques, entre la logique financière vorace et la logique de production, entre le capital et le travail, entre un marché sous l'emprise des spéculateurs et une régulation de l'offre et de la demande.

C'est un vaste chantier qui va transformer pour longtemps l'économie, la société, la politique et où une justice plus forte est nécessaire pour corriger les travers d'un modèle économique qui ne profite qu'aux usuriers, aux courtiers, aux spéculateurs et aux autres lobbies.

Certes, certains hommes d'affaires -- pas tous -- qui ont saigné à blanc le pays pendant des décennies et qui font l'objet de poursuites judiciaires, cherchant toujours à échapper aux différentes mailles de la justice, sont appelés à réparer les torts qu'ils ont causés à l'économie nationale. Pour ceux-là une opportunité s'offre, celle de la réconciliation pénale.

Mais pour le reste des investisseurs locaux, ils n'ont pas à se soucier. Au contraire, ils ont un rendez-vous avec l'Histoire et ils ne devraient pas le rater. Car ils ont face à eux des catégories vulnérables qui réclament le travail qui ne peut être assuré qu'avec une croissance plus forte.

Et ils ont à leurs côtés un Etat qui cherche à atténuer les effets de la crise et qui leur balise la voie de l'investissement. Il ouvre devant eux les régions et les niches et encourage l'exportation. Pourquoi avoir peur si on opère dans un climat plus transparent, plus résilient et plus prospère? Les réformes qui sont en train d'être mises en oeuvre ne devraient pas faire peur aux investisseurs car elles sont en train de changer les comportements, les idées, les valeurs.

Et la réponse des hommes d'affaires devrait être à la hauteur de cette nouvelle ambition. Une nouvelle page est en train de s'écrire en Tunisie et les hommes d'affaires doivent faire preuve d'imagination et d'audace.

Car la réponse à la crise, c'est l'investissement. C'est la meilleure manière de soutenir l'activité pour sauver l'économie nationale, de créer les emplois de demain.

Ne pas s'inscrire dans cette optique serait une erreur majeure.

Car, dans cette conjoncture exceptionnelle, les hommes d'affaires ont la responsabilité historique de remettre le pays à flot.

C'est un tournant historique qui va permettre à nos entrepreneurs de relever le défi de la crise en investissant pour se moderniser, pour être plus compétitifs, plus innovants, plus réactifs et plus forts.

Il ne faut pas avoir peur car l'Etat n'a pas décidé de pénaliser l'investissement mais de le soutenir, de l'encourager et de le doter des valeurs morales et humaines à même d'ouvrir les lucarnes de l'espoir en des lendemains meilleurs.