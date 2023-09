Tunisie: Les enfants en difficultés sociales à l'honneur - Les petits combattants voient grand !

Le 22 septembre 2023 restera, sans doute, gravé dans la mémoire des soixante élèves brillants qui ont été primés à l'occasion de la journée de la Science.

Vendredi dernier, le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées a organisé, au Centre national de l'informatique destinée à l'enfant, à la Cité El Khadra, une cérémonie pour rendre hommage aux enfants pris en charge tant par les centres intégrés pour protection de l'enfance que par les complexes d'appui aux enfants en difficultés sociales et qui se sont distingués par d'excellentes moyennes.

Cet hommage est justifié à plus d'un titre. Il l'est, d'abord, en raison de la précieuse performance et du sérieux des élèves, désireux de faire du Savoir leur cheval de bataille. A vrai dire, la connaissance et la réussite dans le milieu scolaire, puis universitaire, ont un rôle capital aussi bien dans la garantie de l'autonomie des enfants, une fois devenus adultes, le forgement de leurs personnalités, le renforcement de l'estime de soi que dans la continuité de l'engagement pour une société intellectuelle et performante, à même d'être à la hauteur des exigences et défis de demain.

L'hommage tire aussi sa justification de la distinction des soixante élèves en dépit de leur situation sociale difficile, laquelle est surmontée à l'aune des réussites. Leur persévérance, leur volonté inébranlable et la confiance en leur avenir, que l'on souhaite radieux, sont autant de qualités qui valent d'être reconnues et saluées.

Le taux de réussite va crescendo

Accompagnés par leurs éducateurs, les élèves ayant réussi avec brio à la sixième année, à la neuvième, au baccalauréat ainsi qu'un jeune étudiant ayant terminé son année, avec une moyenne frôlant les 18 sur 20, ont pris place à la salle, faisant preuve de beaucoup de discipline.

Selon les données fournies par Mme Amel Belhaj Moussa, ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, les élèves à l'honneur ont obtenu des moyennes annuelles oscillant entre 13 et 17,45 sur 20. Ils font partie des 7.050 enfants pris en charge par l'Etat dans les centres intégrés de protection de l'enfance et dans les complexes pour enfants en difficultés sociales.

Statistiques à l'appui, l'année scolaire 2022-2023 a été achevée positivement, hissant ainsi le taux de réussite des élèves des centres intégrés à 35% et ceux relevant des complexes pour enfants à 55%, alors que pour le reste, le taux de réussite cumulé ne dépassait pas les 30%. «Ce résultat revient, d'abord, aux efforts fournis par nos enfants et leur avidité de réussir. Il est aussi le fruit d'un travail acharné, déployé par un cadre éducatif comptant 8.000 compétences ainsi que des psychologues qui soutiennent les élèves.

L'association "La qualité de l'éducation" y est pour beaucoup, et ce, à travers la garantie de cours d'appui en faveur des élèves», souligne la ministre. Et d'ajouter que les manches se retrousseront davantage pour inciter les élèves à se surpasser. D'ailleurs, il a été procédé, au bout d'un an, à l'instauration de 12 complexes pour enfants en difficultés sociales et financières, tout en les gardant dans leur environnement familial respectif.

39 filles, 21 garçons

Les élèves honorés ont été appelés, un à un, pour recevoir leurs cadeaux. Il faut dire que le nombre des filles excède nettement celui des garçons, soit 39 filles et 21 garçons primés. Parmi elles, une élève a réussi avec brio le Concours national de la neuvième année, ce qui lui a permis de rejoindre le lycée pilote, anticipant ainsi sur un parcours plus qu'honorable.

De même, un des garçons a décroché son bac avec mention, suite à une moyenne de 17,45 sur 20. Invités à faire part à la consultation nationale sur l'enseignement, ces lauréats auront, certes, leur mot à dire sur la réforme éducative.