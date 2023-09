Tunisie: CSS / Le comité de direction provisoire reconduit - La solution de facilité

Jawhar Laâdhar : un président provisoire pour trois mois encore

Le comité de direction provisoire de Jawhar Lâadhar a été reconduit pour trois mois. Un indice de faiblesse dans la gestion d'un club professionnel sans administration stable et sans projet clair.

Au terme de la réunion du haut comité de soutien du CSS tenue samedi dernier, Jawhar Lâadhar, président du comité de direction en exercice dont le mandat est terminé, a finalement obtenu ce qu'il a voulu : faire durer le provisoire et continuer à être aux commandes à la tête du club pour trois mois en l'absence de candidat pour les élections d'un nouveau président pour un mandat ordinaire de deux ans qui étaient prévues dimanche dernier.

Son successeur, Hassen Châabane, était pourtant prêt à assurer le relais. Absent lors d'une première réunion organisée par le président des Socios, Mehdi Abdelmoula, suite â un désaccord sur l'ordre du jour et sur la liste des convoqués, Jawhar Lâadhar a repris les choses en main pour s'occuper de tous les détails de la réunion d'avant-hier, taillée sur mesure en excluant notamment les deux Moncef (Sellami et Khemakhem ) qui, à ses yeux, font partie du passé.

Il a ainsi provoqué les premières fissures dans la famille élargie sfaxienne qui a toujours été solidaire pour l'intérêt général du club malgré les divergences, les différends et parfois une simple union de façade.

Un tournant dans l'histoire du club

Voilà des signes qui ne trompent pas de l'entame d'une grande révolution de velours et d'une passation en douceur entre générations pour la direction de l'empire sportif sfaxien avec ses trois composantes essentielles et grands piliers et socles de son organigramme que sont le haut comité de soutien, les Socios et le bureau directeur. La première pierre de la métamorphose apportée à cette pyramide est le choix de Mondher Ben Ayed comme nouveau président du haut comité de soutien à la place de Abdelaziz Makhloufi qui a refusé de succéder à lui-même pour un nouveau mandat.

Le changement a également touché le poste du premier vice-président qui a été confié à une figure nouvelle en la personne de Ahmed Masmoudi. Proposé comme deuxième vice-président alors qu'il avait été dans un premier temps annoncé comme président lors de la première réunion avortée, Khaled Fakhfakh ne paraît pas assez chaud pour être dans l'ombre du nouveau président.

Jawhar Lâadhar a pu ainsi s'entourer d'hommes sûrs et fidèles qui pourraient le hisser et le propulser jusqu'au poste suprême qu'est la présidence du club lors de la prochaine assemblée élective qui sera convoquée avant l'expiration des trois mois de poursuite de sa tâche qu'il s'est accordés en s'appuyant sur les statuts et le règlement intérieur qui lui sont favorables.

Stratégie bien calculée

Le choix de Jawhar Lâadhar est bien étudié avec comme projet une ascension par étapes. Si le CSS continue sa belle marche actuelle et prend une option pour jouer les premiers rôles dans la deuxième phase du Play-Off avec un potentiel humain et technique en mesure de convoiter le titre, l'occasion sera propice pour cueillir les fruits de l'excellent travail qui a été fait pour amorcer la sortie de crise. Si les choses prennent une tournure défavorable et que des problèmes surgissent, il sera le premier à quitter le navire dans 90 jours sans avoir à assumer les éventuels dégâts.

Mais un grand club comme le CSS ne peut pas fonctionner de la sorte, sans projet dans la durée et sans une stabilité de son administration et de son équipe de gestion. Ça fait plus d'une année et demie qu'on passe d'un comité de direction à un autre sans continuité dans la reconstruction et sans idées claires dans la restructuration. Et à chaque fois on efface tout et on repart quasiment de zéro. Rendez-vous dans trois mois pour un nouvel état des lieux.