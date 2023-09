Tunisie: Le Onze Tunisien vaut 51,50 millions d'euros - L'Aigle d'argent

L'équipe type de Tunisie la plus chère du début de saison représente une valeur totale de 51,50 millions d'euros. Milieu de Francfort, Ellyes Skhiri mène le bal avec une cote de l'ordre de 13 millions d'euros.

Ellyes Skhiri, ex-poumon de Cologne avec lequel il a disputé quatre saisons, a opté pour Francfort en été sous forme de transfert libre. L'homme aux 54 sélections avec le Team Tunisie a signé jusqu'en 2026 avec l'Eintracht (bail assorti d'une année supplémentaire en option). Epoustouflant la saison dernière avec le FC Cologne (32 matchs disputés et sept buts marqués), Skhiri affiche des stats intéressantes avec en moyenne 12,3 km par match. Actuellement, sur le marché des transferts, l'ex-montpelliérain, de 28 ans, vaut 13 millions d'euros d'après Transfermarkt. Avis aux amateurs.

L'ascension fulgurante de Bechir Ben Saïd

28 ans, l'âge de la maturité pour un gardien de but ? Certainement sachant que pour le cas du portier usémiste Bechir Ben Saïd, les choses se sont accélérées depuis un peu moins de deux ans. Il faut rappeler qu'au crépuscule de l'année 2021, le portier des Bleus n'avait pas encore gagné ses galons d'international. Puis, il a été convoqué dans la perspective de la Coupe Arabe 2021 en tant que doublure et s'est contenté de faire banquette.

Par la suite, à la mi-janvier, il est à nouveau sélectionné en prévision de la CAN où il prend du galon dans les cages des Aigles de Carthage. Ben Saïd est à présent le gardien du temple et s'inscrit donc dans la durée. C'est donc le plus naturellement du monde que coach Jalel Kadri le retient par la suite pour participer au Mondial Qatari. Taulier du club du Ribat et sous contrat avec l'USM jusqu'en été 2024, Ben Saïd a vu sa cote grimper pour culminer actuellement à 1 million d'euros.

Montassar Talbi, une cote qui grimpe

Voilà un joueur qui « casse la baraque » depuis la saison passée. Axial de Lorient et taulier des Merlus, Montassar Talbi est devenu depuis peu le premier joueur africain à disputer 40 matches de suite en tant que titulaire sous les couleurs de son club employeur, écurie de Ligue 1. Record en cours, Talbi peut même «creuser l'écart» d'autant plus qu'il constitue l'une des pièces maîtresses de Lorient. Aussi, le «Mr Propre» des Merlus (surnom que lui ont attribué ses coéquipiers et ses fans) a non seulement disputé tous les matches de Lorient en 2023-2023 mais n'a aussi écopé d'aucun avertissement en 38 apparitions ! En l'état, sa valeur marchande est de 8 millions d'euros.

Dylan Bronn, valeur sûre

Dylan Bronn, l'autre compère de l'axe défensif, est valorisé 2.5 millions d'euros en dépit du fait que l'année dernière, il a vécu un finish assez particulier. En effet, relégué en D2 avec Metz, il a opté pour la Salernitana en Serie A et a failli une fois de plus «couler» avec le club italien. Cependant, Bronn a tout de même disputé 24 matchs de Série A et a, en partie, permis au club italien de rester parmi l'élite. Bronn est lié à son club actuel jusqu'en été 2025.

Yan Valery, une marge à franchir

Sur les flancs de l'équipe de Tunisie, l'on retrouve le droitier d'Angers, Yan Valery. Rétrogradé en Ligue 2 avec le club angevin, l'ex-sociétaire de Birmingham et de Southampton, a toutefois joué 29 matches de Ligue 1 avec Angers SCO, Valery, 24 ans, est coté 2 millions d'euros.

Ali Abdi, la tête d'or

Sur le côté opposé, l'on retrouve Ali Abdi, l'expérimenté arrière latéral de 29 ans. Le gaucher du SM Caen, auteur jusque-là, cette saison, de trois buts de la tête, porte les espoirs d'un club qui caracole en Ligue 2. En clair, le Stade Malherbe lui doit une fière chandelle sachant qu'il peut compter sur l'activité débordante d'un défenseur-buteur doublé des qualités d'un latéral volant. Abdi vaut 1,5 million d'euros d'après Transfermarkt.

Hannibal Mejbri, pépite dans le viseur

En «tête de gondole», nous avons débuté avec le milieu Ellyes Skhiri. Replongeons à présent au coeur du jeu de l'équipe de Tunisie où le jeune Hannibal Mejbri, pépite des Mancuniens, marque actuellement des points même s'il ne constitue encore qu'une alternative pour les Reds Devils. Buteur avec Manchester United contre Brighton, Hannibal a donc annoncé la couleur cette saison, seulement huit minutes après son entrée sur le terrain.

Coté 8 millions d'euros, le stratège du team Tunisie a été l'une des attractions du mercato avec pas moins de trois clubs en lice pour rafler la mise. Cependant, ni Everton, ni Seville, ni encore moins le Besiktas Istanbul n'ont répondu aux exigences financières de Manchester United qui, plus est, via un contrat de prêt d'une année. Engagé avec Man United jusqu'en 2024, Mejbri, 20 ans, a semble-t-il convaincu coach Ten Hag de la garder sous la main.

Aïssa Laïdouni, un prix qui flambe !

Toujours au milieu, Aissa Laidouni, 26 ans, s'impose et s'affirme au sein de l'équipe de Tunisie depuis le dernier Mondial. Recruté par l'Union Berlin, le transfuge des Hongrois de Ferencvaros et ancien joueur d'Angers s'est vite frayé un chemin en Bundesliga avec son club. Son club a même grimpé à la 2e place du classement avant la pause de l'hiver. La bonne affaire pour un club qui l'a recruté en contrepartie de 2.6 millions d'euros alors qu'il vaut actuellement 7 millions d'euros !

Enfin, abordons rapidement les cotes de Naim Sliti et Mortadha Ben Ouanes. L'attaquant de poche Naim Sliti, 31 ans et ancien pensionnaire du Losc, Paris FC, Dijon et le Red Star, a, depuis trois ans, opté pour le Golfe, passant à Al Etiffaq d'Arabie Saoudite puis à Ahli Doha du Qatar. Malheureusement, même si cote oscille toujours aux alentours de 4.5 millions d'euros, le joueur n'a pu s'exprimer pleinement la saison dernière en raison d'une blessure récalcitrante.

Enfin, Mortadha Ben Ouanes, ex-Etoilé et actuel titulaire indéboulonnable de Kasimpasa, a joué en deux saisons quelque 57 matches avec le club turc. Durant la même période, il a marqué dix buts et vaut désormais 1.5 million d'euros. Reconduit pour un bail de trois ans par Kasimpasa en été, le joueur de 28 ans ne désespère pas d'intégrer un club qui joue le titre à terme.