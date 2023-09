Tunisie: Natation / Notre élite abandonnée à son propre sort - On navigue à vue

Rami Rahmouni : un encadrement qui lui fait du bien

Alors que les JO de Paris pointent à l'horizon, nos nageurs ne disposent ni d'un programme ni même d'un budget de préparation en prévision du plus prestigieux tournoi sportif au monde.

«Pour une année olympique, les choses se passent mal. Le flou persiste au niveau du budget fédéral, ce qui bloque nos actions de préparation jusqu'à ce jour», nous a confié le directeur du Centre international de préparation olympique, Sami Achour, quand nous l'avons interrogé sur le programme de préparation de nos nageurs dans les jours et les mois à venir.

Les propos du directeur de l'élite de la Fédération tunisienne de natation inquiètent à quelques mois du coup d'envoi des JO de Paris : «Les nageurs qualifiés, et ceux qui peuvent l'être, se préparent sans aucune visibilité. Ils préfèrent participer aux compétitions de leurs clubs à l'étranger, histoire de rester compétitifs», a-t-il déclaré.

Rami Rahmouni, seul nageur encadré...

De haut de ses 15 ans, Rami Rahmouni, qui a pulvérisé les records en championnat de Tunisie en août dernier, est le seul nageur d'élite qui bénéficie de l'encadrement du directeur du Centre international de préparation olympique : «Rami Rahmouni est le seul nageur concerné par une qualification aux JO de Paris. Il est sur une courbe ascendante et doit bénéficier très vite d'une attention particulière, tout comme Ahmed Jaouadi, Belhassen Ben Miled, Jamila Boulekbech et bien d'autres avant lui, sans oublier le grand Ayoub Hafnaoui, parti battre des records du monde et qui a démontré sa maturité aux derniers Mondiaux au Japon».

Alors que les JO de Paris pointent à l'horizon, nos nageurs ne disposent ni d'un programme ni même d'un budget de préparation en prévision du plus prestigieux tournoi sportif au monde. « Hafnaoui a été aux Championnats du monde avec un budget personnel du président de la FTN», nous a fait savoir Sami Achour qui ne comprend pas «cet immobilisme et ce manque d'intérêt à la natation, un sport qui a toujours répondu présent, honorant les couleurs nationales aux plus prestigieuses échéances internationales».

Espérons que ce cri d'alarme du directeur de l'élite de la FTN interpelle et que la tutelle remédie à une situation inacceptable que vivent nos nageurs d'élite à quelques mois des Jeux olympiques.

Une période durant ils sont censés être en pleine préparation selon un programme déjà établi depuis des mois.