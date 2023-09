Maroc: Le MAT présente ses nouvelles recrues après le règlement des litiges

Le Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) a présenté, mercredi soir au siège du club, ses nouvelles recrues engagées lors du mercato estival, et ce en présence des adhérents du club et des membres de la commission provisoire chargée de l'expédition des affaires courantes.

Il s'agit de 18 joueurs, à savoir Abdelilah Hafidi, Mohsine Yajour, Abdellah Farah, Yassine Lamine, Mahir Abdessamad, Mohamed Yassine Abouzraa, Bilal Makri, Ayoub El Ouadrassi, Ayoub Lakhal, Ayoub Chaboud, Wael El Mourabit, El Mehdi El Khamlichi, Ayoub Moudden, Mohamed Amine Azmani, Mamadou Seck (Gambie), Pape Insa Badji (Sénégal), Cheikh Omar Faye (Sénégal) et Ismaila Simpara (Mali).

Cette cérémonie a également été l'occasion de dévoiler la liste du staff technique du MAT, dirigé par le jeune entraîneur Mohamed El Alaoui El Ismaili, et ses deux assistants, Hicham Misbah et Noureddine Yadrini, en plus de l'entraîneur des gardiens de but, Noureddine Essouit, du préparateur physique, Youssef El Riani et du directeur sportif de l'équipe, Jamal Drideb.

Cet événement intervient après que la commission provisoire chargée de l'expédition des affaires courantes du club a réussi à régler tous les dossiers de litiges déposés auprès de la Chambre arbitrale du sport relevant de la Fédération internationale de football ou devant la Chambre nationale de résolution des litiges de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Dans une déclaration à la MAP, le porte-parole de de la commission provisoire, Zouhaïr El Roukani, a souligné que le bureau dirigeant a couronné le bilan de son action, depuis sa prise de fonction le 21 juillet dernier, en présentant ses nouveaux joueurs et ce après la résolution de tous les litiges en suspens. L'équipe tétouanaise mise sur ses 18 recrues, en plus de ses autres joueurs, afin de renouer avec les succès et de faire oublier à ses supporters les échecs de la saison dernière, a-t-il enchaîné. M. El Roukani a, à cet égard, relevé que le club est parvenu à cette étape, grâce à l'appui et aux efforts considérables déployés par les autorités de Tétouan, notamment les autorités territoriales et élues, ainsi que par les acteurs économiques de la ville.