Maroc: Le 1er Congrès international des ressources naturelles et environnement à Taza

Le 1er Congrès international des ressources naturelles et environnement, aura lieu du 14 au 16 novembre prochain à Taza, à l'initiative de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès et la Faculté Polydisciplinaire de Taza.

Initiée en partenariat avec le Laboratoire des ressources naturelles et environnement, cette rencontre tend, entre autres, à sensibiliser à la question de la préservation des ressources naturelles, et à échanger les idées, les techniques et les expériences les plus récentes dans les domaines des ressources naturelles et de l'environnement.

Le congrès vise également à initier des coopérations entre les différentes équipes de recherche impliquées dans le domaine, identifier les besoins du monde socioéconomique à travers la mise en place de solutions innovantes relatives à l'impact de l'activité économique sur l'environnement, et à promouvoir l'interdisciplinarité et la complémentarité des différents intervenants scientifiques, socioéconomiques et associatifs.

Les congressistes débattront de plusieurs axes, dont "matériaux et environnement"; "géomatique et géoscience"; "la biotechnologie et la biodiversité". La gestion et la préservation des ressources naturelles et l'environnement sont des enjeux majeurs du développement durable qui consiste à trouver un équilibre entre l'exploitation des ressources telles que les substances naturelles, le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, tout en garantissant leur disponibilité à long terme pour satisfaire les besoins d'une population en constante augmentation, indique une note de présentation des organisateurs.

L'application des principes du développement durable dans une collectivité territoriale, une entreprise de service, un bureau d'études ou une unité de production industrielle constitue un dé majeur dans toute politique de gestion, précise la même source ajoutant que la communauté scientifique est par conséquent un pilier important de la préservation des écosystèmes naturels et des ressources.

Son rôle, relève la note, consiste en l'élaboration de stratégies innovantes permettant une exploitation efficiente des ressources naturelles sans pour autant compromettre le développement économique et l'activité industrielle et agricole génératrice de valeur ajoutée.