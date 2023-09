Sénégal/Mozambique: Qualifications CAN féminine 2024 - Sénégal-Mozambique, ce lundi (17h) : un tournant décisif pour les «Lionnes»

Tenue en échec vendredi, l'équipe nationale Féminine du Sénégal retrouve ce lundi 25 septembre au stade Lat Dior de Thiès, le Mozambique pour le compte du premier tour des qualifications à la CAN 2024 au Maroc. Un tournant décisif pour les protégées du sélectionneur Mame Moussa Cissé. En cas de succès, les Lionnes croisera au second et dernière tour, les Pharaones d'Egypte qui ont écarté le Sud Soudan.

Accrochée ce vendredi par le Mozambique (1-1), l'équipe féminine du Sénégal retrouve ce lundi 25 septembre au Stade Lat-Dior, le même adversaire pour la manche retour du premier tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des nations 2024 prévue au Maroc. Les Lionnes auront l'obligation de gagner ce second acte pour accéder au match de barrage du deuxième et dernier tour.

Un tournant qui s'annonce décisif et que les coéquipières de Safiétou Sagna ne doivent en aucun cas manquer si elles veulent disputer pour une deuxième CAN après celle de 2022 où elles ont réussi à atteindre les quarts de finale. L'opération sur la pelouse de Thiès est cependant à porter de main pour les Sénégalaises au vu de la configuration du dernier match. Un match où elles ont globalement dominé les débats sans pourtant trouver l'efficacité qui leur permettait de faire la différence. A trois jours d'intervalles entre les deux manches, le sélectionneur du Sénégal Mame Moussa Cissé a sûrement eu du temps pour revoir ses plans et affiner sa stratégie.

Au-delà du collectif, le technicien sénégalais devrait s'appuyer un peu plus sur quelques individualités. Parmi elles, Coumba Sylla Mbodji, auteure d'une belle prestation. Après avoir démarré sur le banc, l'ailière gauche des Lionnes a démontré qu'elle était un atout majeur de l'équipe, après une belle prestation. Sa bonne conduite de balle, ses accélérations et surtout son audace, seront encore précieuses pour venir à bout de l'adversaire mozambicaine. Même s'il faut relever, que l'attaquante sénégalaise est appelée, comme pour toute l'équipe, à plus d'efficacité devant les buts. Si le Sénégal franchi l'obstacle mozambicain, il affrontera pour le deuxième et dernier tour, l'Egypte.

Les Egyptiennes ont réussi à écarter l'équipe du Soudan du Sud, s'imposant hier, dimanche 24 septembre sur la marque de 4 à 0.