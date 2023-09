Sénégal: Gamou 2023 - le « Burd » clôturé ce lundi à Tivaouane

En prélude au Mawlid Nabil ou Gamou, la ville religieuse de Tivaouane va clôturer ce lundi 26 septembre, les séances du « Bourd » avec la lecture du 10e et dernier chapitre de ce panégyrique écrit par l'Egyptien Mouhamad Bousiri à la gloire du Prophète Mouhamad (Psl).

Pendant les 10 premiers nuits du Rabi al Awal, un chapitre du livre qui en compte 10, est entonné dans différents localités du pays et principalement dans les Zawia d'El Hadji Malick Sy et de Serigne Babacar Sy pour rendre grâce à Dieu pour la venue au monde du meilleur de la créature et son caractère de projet global destiné à tous les hommes et à toutes les civilisations.

L'institution du « Bourde », était pour l'initiateur du Gamou de Tivaouane Seydi El hadji Malick Sy ( 1855-1922), une occasion d'imprégner ses coreligionnaires sur les innombrables qualités et la centralité de Seydina Mouhamad. Mais aussi de se rappeler des bienfaits que Dieu a accordé à l'humanité entière en ce jour de l'anniversaire de la naissance du Sceau des Prophètes, dont la date de la venue au monde est différemment établie.

En effet, il y a controverse sur la naissance du Prophète Mouhamad (Psl). Des dates, allant du 1er au 10e jour du Rabil Awal, sont avancées par des islamologues. Mais, la plupart des doctes de la réligion, y compris El hadji Malick Sy, se sont accordés pour dire que la Grande Révélation est intervenue le 12e jour du mois lunaire de Rabi al Awal. Cette date reste la plus fiable. Le Mawlid correspond cette année à la nuit de mercredi 27 au jeudi 28 septembre.

Par respect aux uns et aux autres, pour être en phase avec les différents indicateurs du temps où la Grande Révélation a eu lieu, Mawdo Malick a opté les 10 jours pour en faire des grands moments de communion et de glorification d'Allah et du Prophète Mouhamad (Psl). Il choisit, malgré ces écrits en hommage au Prophète, l'oeuvre de belle facture de Mouhamad Bousiri, un chantre du Prophète de l'Islam (Psl), pour marquer sa considération à l'Annonciateur de la nouvelle destinée humaine.