Sénégal: Pour la préservation de la stabilité sociale et le développement économique du Sénégal, le clergé catholique dans sa chasuble

Les prêtres membres de l'Union du Clergé Sénégalais (Ucs), issus des sept (7) diocèses du Sénégal, en présence des confrères de l'Eglise-soeur de la Mauritanie ont appelé de tous leurs voeux à la préservation de la paix et la stabilité sociale du pays à l'occasion de leur 45ème Assemblée générale tenue à Saly ( Mbour).

Réunis à Saly (Mbour) du 18 au 21 septembre 2023, sous le thème : « L'Ucs hier et aujourd'hui : historique, figures marquantes et perspectives missionnaires », à l'occasion de la 45ème Assemblée générale de l'Union du clergé Sénégalais (Ucs), les prêtres ont demandé à l'Etat du Sénégal de tout mettre en oeuvre pour la préservation de la paix sociale et de la dignité humaine ; de favoriser une rentrée scolaire ou académique paisible ; de veiller au bon déroulement de la prochaine élection présidentielle, dans la transparence, l'équité et le respect du choix des citoyens ; et de soutenir les initiatives de développement social et économique dans la société.

Ceci pour la préservation du socle d'une société unie, solidaire et résolue vers le progrès. Concernant le vivre en commun, ils (prêtres) exhortent les citoyens à promouvoir le dialogue interreligieux dans le respect mutuel et la compréhension pour une coexistence pacifique ; à bannir toute forme de violence physique ou verbale, afin de favoriser la conscience citoyenne et l'esprit démocratique ; à rester prudents face à l'instrumentalisation et à la manipulation des consciences ; à valoriser leurs potentialités pour le bénéfice de notre nation, face aux fléaux de l'émigration avec son lot de mortalité et de drames.

Aux fidèles chrétiens, il leur est demandé de « renforcer la collaboration avec nous, en reconnaissant l'importance de notre complémentarité dans la mission de l'Église ; de devenir des co-acteurs de la mission, en assumant pleinement leur rôle prophétique dans la société ; de rechercher des moyens durables de financement pour assurer la pérennité des activités pastorales et la prise en charge des prêtres ; de promouvoir la recherche théologique et la production littéraire au sein de l'Église du Sénégal ; et d'accompagner l'Ucs, en cette année jubilaire, par la prière et le soutien multiforme ».

Pour ce qui est du bon fonctionnement de l'Eglise, les prêtres membres de l'Ucs disent embrasser l'héritage missionnaire en devenant « nos propres missionnaires » et en restant ouverts à la mission de l'Eglise universelle ; encouragent la formation continue des prêtres ; prônent l'autonomie et l'auto-prise-en-charge à tous les niveaux ; disent avoir une plus grande responsabilité dans la gestion des ressources financières de l'Église, en veillant à leur utilisation transparente et éthique. ils s'engagent également « à promouvoir les bonnes pratiques pastorales, à travers l'écoute, l'accompagnement et la formation continue des laïcs ; encourager l'innovation, tout en préservant l'héritage ecclésiastique » et se préposent à « promouvoir une fraternité ecclésiale et un dialogue ouvert aux autres religions et cultures, dans l'esprit de la Synodalité ».