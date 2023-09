Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2023-2024 - Patrick Achi lance officiellement la distribution de 3 769 663 kits scolaires

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi a procédé ce lundi 25 septembre 2023 à Songon, une commune du District d'Abidjan, au lancement de la distribution de 3 769 663 kits scolaires pour 7,7 milliards de F Cfa dans les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire au titre de la rentrée 2023-2024.

À cette occasion, le Chef du gouvernement a rappelé que de 2011 à 2023, depuis l'avènement du Président de la République Alassane Ouattara, ce sont près de 50 millions de kits scolaires qui ont été distribués pour un montant de 130 milliards de F Cfa.

« L'opération kits scolaires qui se déroule aux quatre coins du pays est l'une des nombreuses traductions de l'attention portée sur la Côte d'Ivoire et son Président, et notre jeunesse. C'est une preuve de la volonté manifeste de l'État de Côte d'Ivoire d'accompagner les parents d'élèves au cours de cette période cruciale de rentrée. C'est aussi et surtout l'illustration de l'importance que l'État accorde à la question de l'éducation », a déclaré Patrick Achi.

Et d'ajouter : « C'est avec une jeunesse éduquée, consciente, volontaire et travailleuse que la Côte d'Ivoire solidaire se développera encore plus vite, encore plus fort ».

La distribution de kits scolaires, a poursuivi le Premier ministre, « s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du Programme social du gouvernement (Psgouv) et nous permet d'aborder cette nouvelle année scolaire sous le signe de la confiance, confiance en l'État qui respectera ses engagements, de soutien aux familles et à la communauté éducative ».

« Cette cérémonie de distribution de kits scolaires traduit une fois de plus notre fois, notre volonté d'être au plus près des besoins de nos compatriotes. Elle illustre également la Côte d'Ivoire en marche, voulant donner à chacun de ses habitants les moyens d'avancer dans la vie et construire une nation encore plus forte et plus rayonnante », a-t-il relevé.

Il a, par ailleurs, appelé à l'implication des parents dans le suivi du parcours de leurs enfants pour une école de qualité : « Vous devez vous impliquer encore pour vos enfants, pour leur avenir et le vôtre et pour la nation tout entière".

Non sans exhorter les élèves au travail : « Vous avez la chance de pouvoir étudier dans l'école ivoirienne d'aujourd'hui et le gouvernement vous en donne les moyens. Travaillez, étudiez, n'ayez pas peur des difficultés, surmontez les difficultés et au bout de votre parcours vous pourrez avoir le métier de vos rêves, vous pourrez vous épanouir dans une Côte d'Ivoire solidaire, toujours plus grande ».

La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, qui a remercié l'Unicef pour son accompagnement dans l'acquisition des kits, cette opération répond au souci majeur qui est de « lutter contre l'échec scolaire par le biais d'outils didactiques à même de soutenir les efforts des élèves, des enseignants et des encadreurs pédagogiques ».

En se félicitant que tous les niveaux du primaire reçoivent des kits dont la composition s'est améliorée au fil du temps, la ministre a insisté sur le fait que les kits sont entièrement gratuits.

Pour ce qui est de la Drena Abidjan 3, ce sont 122 999 kits scolaires pour un coût de 254,4 millions de Fcfa qui seront distribués.

Au nom des élèves de Côte d'Ivoire, Sana Yacé, élève au Cm2, a dit que les kits scolaires qu'ils reçoivent vont soulager les dépenses de leurs parents.

« Nous nous engageons à être des élèves responsables pour une école de qualité », a-t-il assuré. Le thème de cette année scolaire est "Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité".